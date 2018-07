Alternativet: Lad os sætte CO2-tal på mad, så vi forbrugere tydeligt kan se, at det er bedre for klimaet at spise kylling end oksekød

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hver gang jeg står i mit lokale supermarked med en pose pasta i den ene hånd og en pose ris i den anden, ærgrer det mig, at det er så svært at gennemskue, hvilke varer der er de mest klimavenlige.

Jeg ved, at vi er rigtig mange, der gerne vil leve og spise mere bæredygtigt, men selv når man nærlæser bagsiden på varerne, er der ingen information om CO 2 -udledningen overhovedet.

Det vil vi gerne lave om på.

Derfor foreslår Alternativet, at der fremover skal stå på madvarerne, hvor meget CO 2 det har kostet at producere dem.

På den måde vil man hurtigt kunne se, at pasta for eksempel er fire gange så klimavenligt som ris, fordi 1 kg pasta udleder 0,8 kg CO 2 , mens 1 kg ris udleder 3,3 kg CO 2 . Og at kylling er mere end seks gange så klimavenligt som oksekød, fordi 1 kg kylling udleder 3,1 kg CO 2 , hvor 1 kg oksekød udleder hele 19,4 kg CO 2 .

Jeg tror, at det lille tal vil kunne gøre en kæmpe forskel, fordi det vil hjælpe os alle sammen til at handle og spise mere klimavenligt.

Gad vide, om vi danskere så stadig ville spise så meget oksekød, som vi gør i dag

Prøv lige at tænke, hvis vi vidste lige så meget om madvarernes klimaudledning, som vi ved om deres kalorieindhold. Gad vide, om vi danskere så stadig ville spise så meget oksekød, som vi gør i dag. Jeg tror det ikke.

Ideen om klimaoplysning på madvarer er ikke ny, men den er tidligere blevet droppet, fordi man har været nervøs for, om endnu en mærkningsordning kunne skabe forvirring og måske endda skade økologimærket.

Derfor foreslår vi ikke et mærke, men blot et helt standardiseret tal på linje med tallet for, hvor mange kalorier der er i varerne.

For jeg mener faktisk, at vi som forbrugere har ret til at vide, hvor meget CO 2 de enkelte varer udleder. Vi har ret til at kunne tage et klimabevidst valg, når vi handler.

Det skal ikke kræve en doktorgrad i klima- og miljøvidenskab at vide, hvilke madvarer der er mere klimavenlige end andre.