Nystartet studerende: Jeg frygter rusturen, men jeg tør heller ikke blive hjemme

Jeg er bange for at starte på universitetet, men ikke af den årsag, du måske tror. Selvfølgelig er det en omstilling fra gymnasiet og derudover to sabbatår uden lektier. Det er nyt fællesskab med unge mennesker, nye fag og omgivelser. Meget af dette glæder jeg mig skam til. Det, jeg er bange for, er rusturen. Jeg hører historier fra venner og tidligere klassekammerater om grænseoverskridende ture, som også er »hårde for leveren«.

Jeg ved, at der er mange som mig, men hvorfor skal vores største udfordring ved at starte på universitetet være introturen?

Jeg har aldrig været en del af de unges drukkultur. Selvfølgelig kan jeg snuppe en øl eller to, men det er også det. Jeg synes, at folk kan blive ubehagelige, når de er fulde, og jeg kan ikke lide selv at være fuld.

Derudover er jeg introvert. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide at være social. Det betyder bare, at jeg bruger en masse energi på det. Derfor ved jeg, at flere dage i træk med nye mennesker – uden pusterum til at være alene – bliver rigtig hårdt for mig.

Problemet er bare, at jeg ikke tør lade være med at tage med på rusturen, da jeg ikke vil falde bagud socialt fra starten. Derudover vil jeg jo heller ikke have, at de ser anderledes eller negativt på mig, fordi jeg ikke er helt som dem. Men jeg vil heller ikke lade en social ungdomskultur presse mig til at ændre på mine værdier og holdninger.

