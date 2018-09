Kulturministeren irettesætter Politiken: Der er hverken mere eller mindre armslængde i public service-kontrakten end tidligere Public service-kontrakten er ikke blevet presset ned over hovedet på DR. Tværtimod.

Politikens dækning af DR’s nye public service-kontrakt har været omfattende, men også upræcis på en række punkter. Der er nemlig hverken mere eller mindre armslængde i public-service kontrakten end tidligere. Arbejdsdelingen mellem politikere og DR er, at politikere skal beskrive opgaver, udstikke mål og afsætte ressourcer.

Til gengæld skal vi politikere afholde os fra indblanding i, hvordan DR skal opbygge sin organisation, hvor medarbejderne skal være placeret, og hvilke konkrete programmer og indhold der skal produceres.

1. Det er ikke en nyskabelse, at der f.eks. stilles krav til, hvor mange procent af musikken på radio der skal være danskbaseret. Det var også en del af den tidligere kontrakt. Hvordan DR konkret udmønter kravet, overlader vi til gengæld til DR.

2. Når lange, dybdegående artikler på nettet ikke skal være en del af DR’s opgaveløsning, er det for at skabe mere fair konkurrencevilkår, som danske dagblade har efterlyst i årevis. DR skal fortsat være aktiv og udvikle indsatsen på nettet, hvilket også afspejler sig i kontrakten og i DR’s udviklingsplan. Danmark er i øvrigt ikke det eneste land, hvor der politisk opstilles begrænsninger for public service-mediernes tekstbaserede nyhedsformidling på internettet af hensyn til konkurrencesituationen.

Det har bl.a. været tilfældet i mange år i Tyskland og Østrig. Og for nylig har den svenske public service-komité foreslået, at de svenske public service-foretagender SR og SVT skal udøve deres onlinenyhedsvirksomhed med mere fokus på lyd og levende billeder frem for tekst.

DR vil fortsat være den kulturinstitution, der får tilført massivt flest ressourcer, nemlig mere end tre milliarder kroner om året, når besparelsen er fuldt indfaset om fem år

3. Det kritiseres, at public service-kontrakten ikke længere pålægger DR at fremme integration. Nej, det har vi erstattet med forpligtelsen til at fremme »et fællesskabsbaseret Danmark, baseret på værdier om demokrati, ligeværd og ytringsfrihed«. Det er en langt stærkere formulering, der ikke bygger på en modsætning mellem et dem og os.

4. Det kritiseres, at kontrakten omtaler forpligtelsen i forhold til den kristne kulturarv. Heri er der intet nyt. Det er også omtalt i den gamle kontrakt, der blev indgået under den S-ledede regering.

5. I kontrakten pålægger vi DR at levere en alsidig dækning af dansk idræt. Igen gælder det her, at vi overlader til DR, hvordan det skal udmøntes. Det er det, man kalder armslængde.

Public service-kontrakten er ikke blevet presset ned over hovedet på DR. Tværtimod. Kontrakten er indgået mellem mig som kulturminister og DR – efter en dialog med partierne bag medieaftalen og DR.

I forbindelse med forhandlingerne har DR fremlagt et godt, gennemarbejdet forslag til en ny kanalstruktur og en plan for de digitale tilbud i fremtidens DR. Den samlede public service-kontrakt afspejler netop dette forslag.

Public service-kontrakten vil i de kommende år give DR gode muligheder for at omstille sig til en ny medievirkelighed, hvor vanerne har ændret sig, og udbuddet er blevet større.

Jeg har stor respekt for, at DR’s bestyrelse og ledelse har grebet opgaven fremsynet an med en udviklingsplan, der klart adresserer både digitaliseringsudfordringen og generationskløften.

Det er en hård tid på DR med afskedigelser, der berører mange menneskers liv. Og selvfølgelig bliver det et andet og mindre DR, når vi reducerer økonomien med 20 procent. Men DR vil fortsat være den kulturinstitution, der får tilført massivt flest ressourcer, nemlig mere end tre milliarder kroner om året, når besparelsen er fuldt indfaset om fem år.

DR skal være et kulturelt fyrtårn, der står tydeligt i et broget og mangfoldigt mediebillede i hastig forandring.