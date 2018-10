Asger Baunsbak-Jensen: Den brede konsensus om den stramme udlændingepolitik vil blive en historisk parentes Angst i befolkningen giver næring til nationalismen og har været med til at flytte den politiske midte, mener tidligere landsformand for Radikale, Asger Baunsbak-Jensen.

Denne artikel kommer til at handle om nutiden og fremtiden. Det skal ikke handle om fortiden, selv om det er fristende, når man ser tilbage på Asger Baunsbak-Jensens tid i folkestyret.

I 1958 kom han Folketinget som 25-årig. Statsministeren hed endnu H.C. Hansen, og portrætmalerier af Jens Otto Krag og Hilmar Baunsgaard var endnu ikke hængt op. Til gengæld kunne du støde ind i dem på Christiansborg.

Hele sit voksne liv har han været i Radikale Venstre, og er vel i dag det, man kalder en nestor. Næppe kendt som Hilmar Baunsgaard eller Niels Helveg Petersen for den brede befolkning, men som forhenværende landsformand i Radikal Ungdom, kommunalbestyrelsesmedlem i den nu hedengangne Fredensborg-Humlebæk Kommune, hovedbestyrelsesmedlem som 21-årig og medlem af Folketinget over to perioder har han sine radikale meritter i orden.

Asger Baunsbak-Jensen Født 1932. Forfatter, præst og samfundsdebattør. Uddannet lærer og tidligere undervisningsdirektør i Undervisningsministeriet. Baunsbak-Jensen var folketingsmedlem i 1958-60 og igen fra 1984-87, landsformand for Radikale i 1971-74 og medlem af hovedbestyrelsen fra 1953 til 1974 og igen 1981-84.

Men vi skal altså se på fremtiden, indleder Asger Baunsbak-Jensen. For fremtiden risikerer at se meget dyster ud. Polariseringen, nationalismen og angsten i samfundet vil skabe større afstande mellem befolkningsgrupper og kortslutte det endnu unge danske demokrati, frygter han. Til gengæld kan radikale læsere glæde sig over, at partiet vil genvinde sin position som kongemager, men det vender vi tilbage til.

»Der er to store ting, jeg er optaget af, når det gælder fremtiden«, siger Asger Baunsbak-Jensen:

»Den ene ting er en frygt for anonymiteten. Den anden ting er, at vi skal finde frem til mindre enheder. Det hele er blevet for uoverskueligt, og det skaber en angst, de veluddannede i toppen af samfundet ikke er klar over. Det er angsten, Donald Trump har forstået. Det er angsten, David Cameron ikke forstod ved brexit. Det er også heraf nationalismen kommer. Angsten for det fremmede og uoverskueligheden«.

Socialdemokratiet og Radikale vil efter en eller to valgperioder finde sammen igen

Med anonymiteten mener han, at magten i stigende grad er blevet koncentreret og centraliseret i Danmark, samtidig med at kommuner, folkeskoler, plejehjem og institutioner generelt er blevet for store og lederen kommet på afstand. Det er med andre ord blevet for teknokratisk, hvilket gør folk utrygge og giver næring til polariseringen af samfundet og DF luft under vingerne. Vi skal have nærheden tilbage, siger han.

Er det ikke en smule naivt at tro, at mindre folkeskoler og plejehjem skulle være en måde at bekæmpe nationalistiske partiers fremmarch såvel i Danmark som i udlandet?

»Det kan du sige, men det begynder med plejehjemmet. Det begynder med, at vi imødegår angsten hos folk der, hvor den er dem nærmest«.

Østergaards udlændingekant

Når man taler om angst, er det nærmest uundgåeligt, at samtalen falder på dansk udlændingepolitik. Det er udlændingepolitikken, der står øverst på vælgernes dosmerseddel. Det er også udlændingepolitikken, som har fået Socialdemokratiet til at vrage Radikale som regeringspartner og dermed isoleret partiet.

»Hele det område er også et resultat af uoverskuelighed. Vi skal forebygge, så der ikke kommer så mange flygtninge. Vi skal have fat i roden om problemet og de grænseoverskridende udfordringer. Vi skal styrke EU-samarbejdet og yde Marshall-hjælp til Afrika i stedet for sætte lejre op. Mennesker flygter jo på grund af ulykke. Ressourcesvage danskere bliver angste for, at flygtninge koster på velfærdskontoen. Deres angst er medvirkende til at holde flygtninge ude«.

De, der bekymrer sig om indvandring, er ofte de samme, der føler sig hægtet af på grund af globalisering og EU. Så hvordan hænger det sammen?

»Løsningen er et stærkere EU uden for grænserne, men mindre enheder og nærværende oplysning her i landet om, hvad vi kan løfte europæisk med flygtninge – og klima for den sags skyld. Det er blevet således, at politikere – og det gælder i høj grad Mette Frederiksen – er blevet bange for deres eget folk. I gamle dage var en politisk leder en, der var vejleder, havde sine meninger og fik folket vundet for sine meninger. I dag er Mette Frederiksen bange for sit folk, og det kalder jeg opportunisme. Hun læner sig tæt op ad DF, og hvad fører det til? Det fører til, at man ikke tager 500 kvoteflygtninge. Så er det klart, at der kommer en kant for, hvad Radikale kan bøje sig for«.

En undersøgelse viste for nylig, at hhv. DF, S og V har den mest populære udlændingepolitik. Altså den akse, der dikterer politikken lige nu. Kun 6 procent foretrækker Radikales politik. Hvorfor er det ikke mere rigtigt at sige, at Mette Frederiksen lytter, end at hun er bange for befolkningen?

»Fordi hun ikke vejleder befolkningen. Hvis befolkningen bliver orienteret om, hvad kvoteflygtninge er, samtidig med at vi har en grænse for, hvor mange indvandrere vi kan modtage, vil befolkningen flytte sig. Men når hun taler, som hun gør, er det klart, at folk bliver angste«.

Morten Østergaard har brugt megen energi på at etablere en kant til S og DF på udlændingepolitikken. Kommer angsten ikke nærmere af tonedøve politikere?

»Nu må du huske, at Radikale altid har haft en anden politik end Socialdemokratiet, idet de ved siden af en socialpolitik og en økonomisk forsvarlig politik altid har været mindretallets parti. Der er sket et skred i menneskesynet mellem Socialdemokratiet og Radikale, der gør, at situationen er, som den er. Men opgiver Radikale det menneskesyn og går ind på Socialdemokratiets tankegang, opgiver de det, som vælgerne identificerer sig selv med hos de Radikale«.