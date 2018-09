Seniorrådgiver emeritus: Tiden er ikke til liberal indvandrerpolitik. Vi skal fokusere på en effektiv klimapolitik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er mange ting at glæde sig over her i verden.

Det skulle man ikke tro, når man følger med i medierne, men mange ting går faktisk fremad.

Det er dog svært at påstå, at den højreradikalisering, der nu foregår i store dele af verden, er andet end rædselsvækkende.

Herhjemme er det tanken om, at vi risikerer igen at få en borgerlig regering baseret på Dansk Folkeparti, der plager mig, og at de radikale, Alternativet og Enhedslisten risikerer at bidrage til det ved at skabe usikkerhed om Mette Frederiksen som statsministerkandidat.

Problemet er, at vi risikerer at få vælgere, der fravælger centrum-venstre, så det grønne ’systemskifte’ falder på gulvet.

Jeg er frustreret over, at der ikke sker mere omkring klimaændringerne. Omvendt er jeg stærkt betænkelig ved det store fokus på en human flygtningepolitik.

Ikke fordi jeg ikke har stor sympati for synspunkterne, men flertallet af befolkningen føler sig så truede af ’de fremmede’, at alle fornuftsargumenter falder til jorden.

Min store helt gennem mange år, Svend Auken, kan således meget vel have bidraget stærkt til, at vi nu har haft borgerlige regeringer med DF som parlamentarisk grundlag langt de fleste af de sidste 17 år med alt, hvad det har medført af sociale forringelser såvel som forringelser for natur og miljø.

Problemerne med de 40 pct. af nydanskerne, der er dårligt integrerede, er store nok, men jeg er i virkeligheden langt mere bekymret for den forråelse og højredrejning, som nydanskerne er årsag til i store dele af befolkningen.

Jeg vil gå så vidt som til at sammenligne det med ydmygelsen af tyskerne efter Første Verdenskrig, som blev årsag til udviklingen af nazismen og Anden Verdenskrig.

Det er en modreaktion af samme type, som vi nu ser i stort set alle de vestlige lande.

Rationelle argumenter om faldende kriminalitet og alt muligt andet hjælper ikke. Det er en dybtliggende biologisk/psykologisk modreaktion mod for mange fremmede, vi ser, og som truer stort set alle indvandrerlande i disse år.

Opblomstringen af DF, Fremskridtspartiet i Norge, Sverigedemokraterna, Alternative für Deutschland, Orban, Forza Italia, Ukip, Brexit, Le Pen og Trump er en trussel mod alt, hvad centrum-venstre står for, og som krav om en liberal/humanistisk indvandrerpolitik kun gør værre og værre.

Det er de radikale, Alternativet og Enhedslisten nødt til at forholde sig konkret til. Smukke ord hjælper som en skrædder et vist sted.

Jeg ville ønske, at forfatter Carsten Jensen havde ret i sin strategi med at udgrænse højrebevægelserne ligesom i Sverige, men jeg er overbevist om, at resultatet vil blive det stik modsatte. Tryk avler som bekendt modtryk.

Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal opgive det hele, men derimod at man skal vælge sine kampe med omhu. Alt har sin tid, og tiden er ikke til liberal indvandrerpolitik.

Hvis vi ønsker at gøre noget effektivt ved vor tids største trussel, klimaforandringerne, er det derfor nok en god idé at nedtone nogle af de emner i en årrække, som vi ved opfattes meget negativt i store dele af befolkningen.

Eller sagt med andre ord, så er det ikke nogen god idé både at forlange en liberal indvandrerpolitik og grøn omstilling med en effektiv klimapolitik af en kommende statsminister som Mette Frederiksen.

Det er opskriften på et nederlag på begge fronter.