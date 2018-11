Lene var sexarbejder i 7 år: Det værste ved mit liv som luder var at blive stemplet som amoralsk og set som en stakkel

Jeg blev ofte reduceret til udelukkende at være luder i stedet for at blive set som et helt menneske med forskellige facetter

Det var belastende. Det medførte, at jeg gik stille med dørene om mit erhverv og levede et dobbeltliv. Kun få personer i min nærmeste kreds vidste, at jeg solgte sex, for jeg havde gode grunde til at tro, at folk ville opfatte mig som en freak eller en, det var synd for.

Det gør ondt, og det gør vred. Netop vreden var en afgørende drivkraft, der fik mig til at skrive det, der senere blev til min selvbiografi ’På kanten i Berlin’, der udkom sidste år.

Jeg skrev bogen ud fra et ønske om at hæve stemmen og selv fortælle historien om mit liv som sexarbejder og om, hvordan jeg oplevede tingene, for jeg havde rigtig svært ved at genkende mig selv i de fleste af de versioner om sexarbejde, jeg så og hørte i medierne.

Jeg vil gerne være med til at ændre det billede, at nuancere det, at være med til at nedbryde de fordomme, der fører til stigmatisering og fordømmelse. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ikke var alene, at der faktisk findes andre sexarbejdere i verden, der heller ikke ville finde sig i det stereotype, fordomsfulde, fordømmende billede, der er det herskende i medierne.

I efteråret 2017 faldt jeg over et Facebookopslag, hvor der blev søgt nuværende og tidligere sexarbejdere til at medvirkende i en dokumentarserie om sexsalg. Jeg besluttede at reagere på det.

Jeg ville rigtig gerne dele de erfaringer, jeg havde samlet i mit arbejde, og det fik jeg lov til. Jeg vil anbefale alle at se dokumentaren ’Mit liv som luder’ for til trods for, at værten Lisbeth Zornig Andersen før har udtalt sig meget kritisk om prostitution, er hun enormt lyttende og respektfuld og oprigtigt interesseret i at blive klogere.