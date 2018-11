Studerende: Hos jordemor er far blot et påhæng Hvis manden skal mere på banen efter barnets fødsel, skal systemet huske at involvere ham.

»Betina Sørensen«.

Sådan kalder jordemoderen på parret i venteværelset. Hånden bliver rakt frem mod kvinden. Manden danner bagtrop og får lidt henkastet også hånden, før alle forsvinder ind i konsultationsrummet.

Jeg var med min baggrund i folkesundhedsvidenskab taget hen til en jordemoderpraksis i Aarhus for at undersøge, hvordan mænd oplever sig involveret under en almindelig jordemodersamtale.

Da jeg tidligere har arbejdet med mænds sundhed og barselsforhold, var emnet også noget, der interesserede mig personligt.

Mit umiddelbare indtryk er, at kommende fædre kun bliver involveret minimalt i forløbet omkring barnets fødsel

Den første mand, jeg talte med, sagde:

»Jeg skulle selv spørge om lov til også at få lov at mærke barnet. Det bliver der ligesom ikke lagt op til på en naturlig måde«.

Jeg spurgte, om han under samtalen blev inviteret til at dele sine tanker omkring fødselsforløbet:

»Nej, det er mest bare ind og mærke baby og høre, hvordan moren og babyen har det, og så er man ellers bare med som påhæng på sidelinjen«.

Det kom bag på mig, hvor svært det var at komme til at tale med nogle vordende fædre. De fleste kvinder havde nemlig valgt at tage til jordemoderen alene.

En jordemoder forklarede, at mange mænd kun deltager i de første par samtaler. Det er udelukkende den gravide, der modtager al information fra de sundhedsprofessionelle i sin e-Boks, fortalte et par. En gravid kvinde satte direkte ord på problemet – nemlig, at selve systemet ikke lægger op til at involvere manden i graviditetsforløbet.

Men ønsker manden overhovedet at blive mere involveret?

»Jeg synes egentlig, det kunne være meget rart, hvis jeg også blev afkrævet en involvering i det«, sagde en mand til mig og fortsatte:

»Jeg kunne selvfølgelig godt opsøge det selv, det får man måske bare ikke så meget gjort, når man ikke skal, og når der er en, der sørger for det«.

Konen fulgte trop med en bemærkning, jeg siden har tænkt en del over:

»Det er jo egentlig også et stort ansvar for mig som den gravide. Jeg skal også holde styr på, at babyen har det godt og sådan noget«.

Det er altså en dobbelt byrde; manglende involvering udgør ikke blot et problem for partneren, men også for den gravide, som føler, at hun står med hele ansvaret.

Hvorfor bliver informationen ikke bare automatisk sendt ud til begge parter?

Kan der ikke være en knap i bookingsystemet, som man kan klikke på, hvis en eventuel partner også skal have beskederne tilsendt sin e-Boks?

Et moderne system bør kunne rumme, at børn nogle gange har én forælder, andre gange to og flere eller forældre med samme køn.

Kunne man forestille sig, at man fra blot at opfatte manden som et ’påhæng på sidelinjen’ i stedet fik involveret partneren på lige fod med den gravide?

Mænd kan også få efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner. Det er der ikke noget at sige til, hvis de bliver overset i hele processen.

Ud fra et biomedicinsk argument giver det god mening, at systemet er indrettet, som det er, med kvinden i fokus. Det er den gravide, der skal føde barnet, hendes livsstil og trivsel, der har betydning for udfaldet. Men der er (ofte) også en partner, som har en vigtig omsorgsrolle at spille.

Det er begge parter, der skal klædes ordentligt på til at give barnet en god start på livet.