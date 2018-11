Fire hospitalschefer: Det kan godt være, du har hørt noget andet, men det er meget trygt og sikkert at føde i Danmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Debatten i medierne tegner jævnligt et billede af uro og stress på fødegangene i Danmark.

Der skrives om mangel på medarbejdere og om medarbejdere, der ikke har tid til at spise frokost eller gå på toilettet.

Det er klart, at intet af det nævnte er ønskelige tilstande, og på hospitalerne arbejder vi dagligt for at forbedre forholdene både for de gravide og fødende og for vores medarbejdere.

Men der er også en anden historie at fortælle: Både tal og erfaringer viser, at det går rigtig godt på fødeområdet i Danmark. Det er trygt og sikkert at føde i Danmark, og den historie skal også fortælles til kommende familier og kommende medarbejdere.

I Danmark kommer godt 60.000 børn til verden hvert år, og langt de fleste fødsler ender med en sund og rask baby og mor.

En fødsel er en overvældende livsbegivenhed, det er ikke en sygdom. Målt ud fra de parametre, som man internationalt vurderer fødselshjælp på, ligger Danmark i den absolutte top.

Tænk, hvis alt det, der går godt hver dag, kunne finde mere plads i debatten om fødeområdet i Danmark

Vi har i dag verdens laveste mødredødelighed, og gennem de seneste år har vi også haft verdens laveste spædbarnsdødelighed og spædbarnssygelighed.

Det skyldes især, at vi har en struktur på fødeområdet med robuste fødeafdelinger med tilknyttet service til for tidligt fødte børn, at vi har et individuelt tilpasset tilbud til gravide, som fanger eventuelle komplikationer tidligt og behandler dem rettidigt, at vi er førende med hensyn til screeninger i graviditeten, og at vi sikrer, at gravide kvinder ikke føder for lang tid over terminsdatoen.

Selv om Danmark er et af de sikreste lande at føde i, arbejder fødeafdelingerne hele tiden på at blive endnu bedre.

Vi skal forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og samtidig skabe endnu større sikkerhed, bedre fødselsoplevelser for mor og barn og gode muligheder for tidlig familiedannelse.

I det landsdækkende projekt Sikre Fødsler zoomede landets fødeafdelinger fra 2013 til 2015 for eksempel ind på de 500-700 børn, som årligt blev født med iltmangel.

Fødeafdelingerne gennemgik og forbedrede systematisk processerne for blandt andet modtagelse af den fødende, overvågning af fostret og brug af sugekop og ve-stimulation på fødeafdelingerne. På afdelingerne landet over arbejdes dagligt med metoderne, og der kan i dag spores en tendens til, at børn, der fødes med iltmangel, er mindre dårlige end for bare 5 år siden. Projektet og metoderne har vakt stor opmærksomhed i udlandet.

Hospitalernes indsats over for gravide og fødende er en teamindsats af jordemødre, læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Alle faggrupper er essentielle.

Vi hører naturligt i øjeblikket mest om jordemødrene, fordi de har den centrale rolle i normale fødsler, og fordi vi i Region Hovedstaden har udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med jordemødre.

Vi anerkender fuldt ud, at hospitalernes ressourcer er begrænsede, og at arbejdspresset er højt. Det gælder på fødeafdelingerne såvel som på andre hospitalsafdelinger. Jordemodermanglen har været udtalt, hospitalerne kæmper i en vis udstrækning om de samme jordemødre, og der har været hårdt brug for vikarer.

I Region Hovedstaden arbejder vi på at tackle udfordringerne.

Dels ændrer vi på planlægningen af vagter, dels forsøger vi at tilbyde bedre arbejdsvilkår for alle jordemødre ved at motivere flere til at arbejde på fuld tid (mange jordemødre er i dag på nedsat tid) uden overarbejde, dels vil vi ophøre med brug af eksterne vikarer, og endelig gør vi alt, hvad vi kan, for at tage godt imod nyuddannede jordemødre, så de kommer bedst muligt i gang med deres fag.

Ydermerearbejder vi med nye organisationsformer, der både er til glæde for de gravide og fødende og kan øge trivslen hos vores medarbejdere, fordi nye organisationsformer også giver mulighed for nye måder at arbejde på.

For eksempel afprøves ’kendt jordemoder’-ordning på et af vores hospitaler, hospitalerne åbner fødeklinikker for forventet ukomplicerede fødsler i 2019, og vi skal i gang med samarbejde om en fælles regional hjemmefødselsordning.