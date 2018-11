Tina mistede sin mor 9 måneder efter sin fars begravelse: Min sorg er et bevis på udødelig kærlighed, derfor må den gerne være her. Samfundet kan bare ikke rumme den

I 2004 var jeg med til døderitualet famadihana på Madagaskar. Her oplevede jeg en fest med levende musik og sang akkompagneret af hjemmebrændt rom og en masse tårer, når efterladte pårørende tog deres lagensvøbte døde ud af et gravkammer og dansede rundt med dem. Det var smukt og nærværende og milevidt fra den berøringsangst, jeg oplever herhjemme. Sorgen fik frit løb.

Paradoksalt nok har vi i vores samfund ingen problemer med at dele ud af oplevelser af livets prekære genvordigheder, når det kommer til singleliv, parforholdskriser og sex, der er et stort emne i både samfundsdebatten og blandt mine venner i hvert fald. Men sorgen er bare ikke det gængse samtaleemne. Sorgen er ens egen. For ud over én årlig aften i min lokale kirke – allehelgensaften, hvor jeg bliver inviteret til at mindes mine døde – er samfundet blottet for ritualer, når det kommer til at mindes vores efterladte. Hvorfor er vi stadig så berøringsangste, når det kommer til sorg og død? Vi skal jo alle igennem det – det er en del af livet, for helvede!

»Er du kommet over tabet af dine forældre«, blev jeg spurgt forleden. Nej. Det kommer jeg aldrig. Jeg har ej heller lyst til at ’komme mig over’ dem. For hej sorg. Jeg frygter dig ikke mere. Du må gerne være her, for du er et bevis på en kærlighed, der aldrig dør, selv om de mennesker, jeg elsker, ikke længere er her. Jeg savner bare et rum i samfundet, der giver ens sorg lov til at være i stedet for at gå og putte med den alene.