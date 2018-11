Studerende: Her er en rigtig dårlig nyhed for kvinder på fremtidens arbejdsmarked I it-branchen i EU er kun en ud af seks en kvinde. Det forstærker skævheden på det i forvejen kønsopdelte arbejdsmarked.

Den mest efterspurgte kompetence i fremtiden bliver forståelse af teknologi. Det står konsulenthuse og arbejdsmarkedsforskere i hvert fald i kø for at påpege. Og det lyder nu også meget plausibelt: Vi automatiserer flere og flere opgaver, og kunstig intelligens og robotteknologi får voksende betydning. Der bliver brug for mennesker med kompetence inden for softwareudvikling, programmering, web og apps. Når de rutinemæssige opgaver bliver overtaget af kunstig intelligens, bliver menneskets rolle ifølge World Economic Forum at være kreativ, kritisk tænkende og problemløsende. Vi skal være i stand til at forstå og styre teknologien.



For kvinder på fremtidens arbejdsmarked er det bare en rigtig dårlig nyhed. Vi dygtiggør os nemlig ikke inden for teknologi og it.



EU’s statistikbank, Eurostat, kunne i sidste uge offentliggøre en opgørelse over den kønsmæssige fordeling i it-branchen. Eurostats data viste, at fem ud af seks af dem, der er it-uddannede og er på arbejdsmarkedet i dag, er mænd. Kun 16 procent af de ansatte i branchen er kvinder. Og for Danmark alene udgør kvindernes andel kun 14 procent, mens det ser endnu skævere ud i lande som Tjekkiet, Ungarn og Polen, hvor under hver tiende med it-færdigheder er kvinde.





Tallene skriger til himlen og viser, at vi i fremtiden får en kæmpe ligestillingsmæssig udfordring. Arbejdsgiverne på især det private arbejdsmarked kommer til at efterspørge teknologiske kompetencer, som kun få kvinder har. Både i resten af Europa og i Danmark.

Ifølge SFI, det tidligere nationale forskningscenter for velfærd, der i 2016 undersøgte arbejdsmarkedet i ligestillingsperspektiv, er det danske arbejdsmarked i forvejen ganske kønsopdelt. Her udgør kvinder hovedparten af de offentligt ansatte, mens mænd dominerer i den private sektor. Sat på spidsen tager kvinder sig af administration, omsorg og undervisning i den offentlige sektor, mens mænd tager sig af handel og transport i det private erhvervsliv.



Med Eurostats nye tal ser skævheden kun ud til at blive endnu mere himmelråbende i fremtiden, hvis der ikke gøres noget. For når den vigtigste kompetence på fremtidens arbejdsmarked, og især på det private arbejdsmarked, besiddes af mænd, bliver det næppe lettere at bryde med den kønsopdeling, vi ser på arbejdsmarkedet i dag.





Unge kvinder bør tænke sig om en ekstra gang, før de fravælger uddannelser som netværksteknolog eller datamatiker

Men hvorfor er det overhovedet et problem, at arbejdsmarkedet er så kønsopdelt?

For samfundet betyder det, at rekrutteringsgrundlaget reduceres, og at det bliver sværere at omfordele arbejdsstyrken effektivt. Derudover ved vi, at kvinder i det private erhvervsliv, f.eks. i finansverdenen, er penge værd.

»If it had been Lehman Sisters rather than Lehman Brothers, the world might well look a lot different today«, udtalte direktøren for den internationale valutafond, IMF, Christine Lagarde, for nogle år siden om bankkrakket, der udløste finanskrisen i 2008. Hun peger på, at kvinder i højere grad end mænd bevarer fatningen og tænker ansvarligt og pragmatisk i krisetider.

Ligeledes har stifteren af det danske Living Institute, Heidi Rottbøll Andersen, pointeret, at følelsesmæssig intelligens og evnen til at aflæse stemninger ofte findes hos kvinder og er evner, der er uvurderlige, når store beslutninger skal træffes i private virksomheder. Med andre ord: Den private sektor har brug for kvinderne.