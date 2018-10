Borgmester, folketingsmedlem og direktør i IT-branchen: Vi skal have flere tech-kvinder. Det vil kvalificere vores arbejdskraft

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

København har i igen i år lagt rammer til TechBBQ. Et arrangement, hvor startups møder investorer og sammen udforsker nye muligheder og skaber forretning med henblik på innovation, vækst og jobskabelse i hele Norden.

Men ligegyldigt hvem man taler med – om det var iværksættere eller business angels – så peger de alle på en udfordring, der står i vejen for det helt store væksteventyr: manglende kvalificeret arbejdskraft.

Der mangler ingeniører, software developers, programmører, coders og så videre.

Den manglende ligestilling i tech-branchen er først og fremmest et problem, fordi vi mangler kvalificerede hoveder

Der sukkes efter it-specialister med lang erhvervserfaring, men lige så vel grønne it-specialister fra ITU og DTU, der i dag bliver støvsuget væk, allerede før de står med kandidatbeviset i hånden.

En af løsningerne på dette problem er ligestilling. Kun en tredjedel af dem, der i dag arbejder i tech- og startup-virksomheder, er kvinder.

Kun 36 procent af talerne på årets TechBBQ var kvinder. 14 procent af de danske business angels er kvinder. Og kun 27 procent af de nye studerende på it-uddannelserne i 2018 er kvinder.

Den manglende ligestilling i tech-branchen er først og fremmest et problem, fordi vi mangler kvalificerede hoveder. Ligegyldigt om det sidder på en mand eller en kvinde.

Så hvis vi kan øge andelen af kvinder i branchen, vil vi kort og godt øge mængden af kvalificeret arbejdskraft.

Men den manglende ligestilling i tech-branchen er i endnu højere grad et problem, fordi vi går glip af nye innovative løsninger udtænkt af kvinder til kvinder.

Og når de løsninger ikke kommer på bordet, går Danmark glip af store vækstvirksomheder, branchen går glip af kvindelige forbilleder, og verdenens kvinder går glip af it-løsninger, der vil gøre deres liv nemmere, bedre eller bare sjovere.

Vi skal tage denne udfordring seriøst. Vi skal undersøge, hvordan vi gør de tekniske uddannelser mere attraktive for kvinder, når de vælger deres fremtid.

Vi skal promovere de kvindelige tech-rollemodeller. Både Facebooks Sheryl Sandberg og medstifter af Endomondo og Too Good To Go Mette Lykke, Steps produktdesigner Rikke Koblauch og Clues ceo Ida Tin.

Vi skal bruge alle disse seje kvinder til at vise næste generation af mulige tech-kvinder, at der er mange karrieremuligheder med en it-uddannelse, og at tech-branchen ikke kun er en verden for mænd, der har spillet computer hele deres ungdom, men også er for dem, der ønsker at gøre en forskel for verden.

Denne store opgave kan vi kun løfte i fællesskab. Politikere, it-branche og universiteter.

Lad dette derfor være en bøn til, at vi er vores ansvar bevidst både som branche og samfund. Vi har brug for kvinder i tech-branchen.