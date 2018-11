Journalist og forfatter: Pas på med at dyrke angsten, kære forældre, piger og kvinder, selv om den måtte råbe ’Feed Me’

Angst er et handicap. Angsten æder mod, frihedsfølelse og energi. Alligevel ender de fleste piger og kvinder med at være for bange i forhold til risikoen for at blive udsat for det værste.



Jeg klandrer dog ikke kvinderne, for selv jeg – et 73-årigt, højt skrummel af en kvinde – bliver stadig bange, ikke mindst, når der høres skridt bag mig en ellers stille aften.

Jeg ynder ellers at sige, at jeg ikke er bange for en skid og har adskillige gange i mit liv trodset råd om forsigtighed. Men at kræfter kan tale højest, har jeg fået lært.

Mænd og drenge er også bange. Der er områder og grupperinger af mennesker, hvor et lag tæsk udløses langt lettere end andre. Der myrdes godt nok flere mænd end kvinder i virkeligheden og på film, men alligevel.

Mænd strippes sjældent for underbukserne og voldtages forinden – det voldsKinderæg er forbeholdt kvinder.

Mænd voldtages, men slet ikke i samme omfang som kvinder.

Også derfor tvivler jeg på, at frygten for at blive voldtaget eller dræbt er noget, der flittigt flimrer rundt i underbevidstheden hos drenge og mænd.

Kvindekønnet kritiseres for at være for bange, for at se enhver mand som en potentiel fare, og fraskrivelsen #NotAllMen falder hyppigt og indigneret fra mænd, hvis en kvinde glemmer at tage et forbehold. Selvfølgelig er det ikke alle mænd, men heller ikke Strandvejsvillaen er sikker zone.

Og fortæl mig, hvorfor en mand, hvis døtre har udviklet sig til smukke teens, på sociale medier skriver, at nu må geværet frem. Det kan virke som en mistillid til mænd, men det er alene for sjov, ikke?

Min egen grundangst bunder ikke i livstruende overgreb, og der skete ingen overdreven angstpåkaldelse fra min mors side.

Da jeg fortalte om læreren i folkeskolen, ham, der så gerne ville have mig op ved siden af sig bag katederet for derefter at rage mig op under kjolen, var min mors reaktion »Jamen slå ham da over fingrene«. Jeg nøjedes med at stå med hårdt krydsede ben.

Min far derimod var bekymret.

Det virkede, som om han troede det værste om sit eget køn, så han ville beskytte mig, men han troede også, at jeg ville hoppe med på den værste, så jeg blev tugtet.

Han var dog ofte bortrejst, så 24/7-overvågning var det ikke, men mon ikke hans mistillid til mænd satte sig i en vis grad.

Det var en anden tidsalder. I dag ville læreren være smidt på porten, børnene er godt informerede, og der er heldigvis fri abort. Men når jeg bærer rundt på en irrationel angst, hvordan er det så ikke for nutidens unge piger og kvinderne, der bombarderes fra alle sider?

Er rådet noget i retning af: Læs ikke om kvindeliget i mosen, om joggeren i Fælledparken, om denne verdens Kim Wall’er?

Læs ikke statistikkerne fra Det kriminalpræventive Råd? Hold dig væk fra faktabøger skrevet af feminister? Selvfølgelig ikke.

Men pas på med at dyrke angsten, kære forældre, piger og kvinder, selv om den måtte råbe »Feed Me«, ligesom den kødædende blomst i Little Shop of Horrors.

Orientér jer, men rationér indtaget af ondskab og overvej at boycotte film og bøger, der spekulerer groft i mishandling af kvinder.

Snak også med alle de dejlige drenge og mænd i din omgangskreds om angsten. MeToo-bevægelsen har allerede gjort mange af dem mere bevidste, så der udvises større hensyn.

Til slut. #NotAllWomen. Der vil være kvinder, der stolt tager afstand fra dette indlæg, for de er sgu ikke bange. Herfra skal blot lyde et stort til lykke.