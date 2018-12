Noa Redington: Vi kaster os over noget af det mindst julede, der findes: dagpenge og fagbevægelsen

Hermed ugens garanterede julefri zone. Ikke et ord om Jesus-barnet. Hjerternes fest. And eller gås eller gris eller hummus. Gaveræs. Sammenbragte familiekatastrofer. Årets julevin. Hjemløse. Mandelgave (snyde versus ikkesnyde). Bare fortsæt listen.

I stedet kaster vi os over noget af det mindst julede, der findes, nemlig dagpenge og fagbevægelsen.

Har lønmodtagerne ønsker om en højere kompensationsgrad i dagpengesystemet, er der ingen vej udenom, at de arbejder mere

Når vi om en uges tid slår øjnene op, og 2018 er blevet til 2019, siger vi også goddag til en historisk sammenlægning af LO og FTF. Over 1,4 millioner medlemmer fordelt på over 80 fagforbund. Så kom ikke her med småt er godt!

I tilgift har man – efter en lang og god proces forstås – besluttet at kalde barnet for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Mellem venner det mere mundrette og tidssvarende FH. Prøv at sige det. Det hjælper at have tænder. Alle kan have en dårlig dag. Også i akronymværkstedet. Fusionen er historisk. Til lykke med den store nye, men hvad er det så lige, FH skal beskæftige sig med?

Fra 2008 til 2015 var han særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (S). Siden 2015 skribent og kommentator.

Der er naturligvis en masse pligtstof. Arbejdsretten, diverse bestyrelser, EU-samarbejde, arbejdsmiljø. Der er polakker, hist og pist en enkelt morakker. Overenskomstforhandlinger. Trepartsaftaler på de bonede gulve. Den danske model – alt det sædvanlige.

Men et nyt strategisk projekt begynder at tegne sig. Og som med meget andet godt, kommer inspirationen fra USA. I hvert fald var hele fagtoppen på årets folkemøde på Bornholm udstyret med knaldrøde kasketter, hvor der med staveplade bogstaver stod »MAKE DAGPENGE GREAT AGAIN«.

Trump har ikke levet forgæves. De synes selv, det var vanvittigt morsomt. Og så behøver man ikke flere analyser af afstanden mellem medlemmer og ledelse i fagbevægelsen. Men fagbosserne har fat i noget. Dels er dagpenge og dansk politik en højoktantorturmaskine, som ingen har lyst til at få fingrene i klemme i. Igen. Dels, og i denne sammenhæng vigtigere, er der åbenlyse udfordringer.

Et robust dagpengesystem er rygraden i vores flexicuritymodel. Altså at arbejdsgiverne har fleksibilitet til at fyre lønmodtagere, der så til gengæld har sikkerhed i form af økonomisk tryghed (læs: dagpenge). På papiret en genial opfindelse. Og i virkelighedens verden ganske succesfuld og en solstrålehistorie, som politikere fra hele verden valfarter til Danmark for at studere. Kedeligt, men sandt.

Der er bare det aber dabei, at dagpenge ikke er, hvad dagpenge har været. Ikke blot er perioden gået fra at være nærmest uendelig (sådan føltes det i hvert fald i 1980’ernes barndomshjem med en enlig mor) til nu maksimalt et par år plus det løse. Men også i kroner og øre.

De økonomiske vismænd har tidligere i år fremlagt beregninger, der viser, at hvor den højeste dagpengesats i 1980 svarede til 63 procent af en gennemsnitsløn i industrien, så udgør den i dag kun 47 procent. Og i 2025 vil den såkaldte kompensationsgrad – blandt andet som følge af skattereformen fra 2012 – falde til 44 procent!

For at blive mere konkret. Den højeste sats i 2018 er 18.633 kroner om måneden. Det skal ses, i lyset af at en metalarbejder rask væk kan have en månedsløn på den anden side af 40.000 kroner. Det samme gælder folkeskolelærere, sygeplejersker, HK’ere. For langt, langt de fleste danskere er dagpengene således ikke en tryghed, der er specielt attråværdig. Det er et sikkerhedsnet, som langt de fleste akrobater vil betakke sig for at have spændt ud under sig, mens de svinger sig i trapezen.

Heldigvis er det så også en stadig mindre gruppe, der er afhængige af systemet. Arbejdsløsheden falder. Ditto med langtidsledighed. Vi er milevidt fra 80’erne og 90’ernes triste tilstande. Den bedste forsikring mod ledighed er vitterlig en god uddannelse og vækst i økonomien. Men hvorfor være medlem af en a-kasse, hvis det faktisk ikke kan svare sig? Hvorfor taler vi så meget om flexicurity, når security fylder mindre og mindre. Uheldet kan ramme. Der er ugler i mosen.

Og selv økonomisk overvismand Michael Svarre har udtrykt bekymring for, at dagpengesystemet på sigt bliver for udhulet med det resultat, at lønmodtagerne vil have mere tryghed i ansættelsen. Før vi ved af det, har vi franske tilstande og bål i gaderne. Gule veste på Lynetteholmen. Sat på spidsen.