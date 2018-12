Kommentar: Drop den kollektive latterliggørelse af krænkelsesfølelsen

Måske hænger krænkelsesparatheden sammen med, at vi har et samfund, hvor der ikke er plads til at håndtere følelser som angst og mindreværd.

Jeg føler mig krænket fra begge sider af den her krænkelsesdebat.

På den ene side er der et affektivt sammenbrud af fordummende perspektivløshed. På den anden side er der en selvretfærdig lorteparade af hån og latterliggørelse.

Ja, der er tale om dårlig prioritering af energi og manglende evne til at forstå kontekst, når nogen føler sig krænket over en højskolesang.

Vi tilbyder ikke bedre måder at håndtere følelsen af krænkethed på, vi beder bare følelsen om at skride og håner den ud

Og ja, det er problematisk eller decideret farligt at begynde at håndhæve censur efter folks subjektive oplevelse af at være blevet krænket, for så overlader vi retssamfundet til den slags vilkårlig idioti.

MEN, og det er et Capslock-men, det mest ærgerlige ved denne sag er, at den har udviklet sig til intet andet end en kollektiv latterliggørelse af krænkelsesfølelsen, at hele Danmarks talende klasse bare hovedløst reaktionært udskammer og udgrænser en oplevelse, som vi må antage er reel for den, der udtrykker den.

Som om vi kan løse problemet ved at lave en konsensus om, at problemet ikke findes, og at de, der føler sig krænkede, bare skal tage sig sammen.

Og det er jo nøjagtig det samme, de såkaldt krænkelsesparate også forsøger at gøre: at få det, der er ubehageligt, til at forsvinde, i stedet for at deale med det og finde en løsning på det.

Frem for at håne, at nogen vil have safe spaces, trigger warnings og stasiagtige censurforhold, kunne vi prøve at undersøge, hvor det behov kommer fra. Jeg orker næsten ikke at tale om undertrykkelsesstrukturer, så det vil jeg gøre mindst muligt. Ja, det er federe at være hvid heteromand af velstående familie. Og nej, det burde ikke være sådan, at de, der er bedst stillet, får mere, og at det eneste, vi i sidste ende belønner, er, hvor meget du kan producere af værdi for kapitalen.

Men indtil vi får ændret dét system, må vi se realiteterne i øjnene og lære at klare os selv. Min bøn til alle unge: Hold op med at kalde på de voksne! Gør jer i stedet så uafhængige af dem som muligt. De voksne kan ikke fikse jeres problemer. Hvis I synes, systemet er noget lort (og det er det), så brug kræfterne på at finde et bæredygtigt alternativ og stil jer i spidsen!

Ikke desto mindre er det værd at tage folks krænkelsesfølelser alvorligt, hvilket ikke er det samme som at tage deres løsningsforslag for gode varer.

Hvis man føler sig sikker i fællesskabet, tænker man måske ikke over, at det kan være et problem. Men hvis man har det svært med sin identitet, hvis man føler sig utilstrækkelig, hvis man oplever sin placering i fællesskabet som truet, kan det vække svære følelser, når man forveksler en arkaisk fædrelandssang med et udsagn om, at det kræver blond hår at være dansk.

Lad os zoome ind på det med at håndtere de svære følelser. For måske hænger krænkelsesparatheden sammen med, at vi har et samfund, hvor der ikke er plads til at håndtere følelser som angst og mindreværd. De følelser står i vejen for produktiviteten, så de skal helst holdes nede og ude af det offentlige rum.

Jeg kan godt forstå, hvis nogen vil protestere mod det udsagn, for ser vi ikke offentlig selvransagelse og selvterapi overalt i mediebilledet lige nu? Jo! Netop. Det lægger vi mærke til, fordi det ikke plejede at være sådan, indtil for nylig, og måske er det derfor, vi gør det så meget: fordi vi har brug for det. Fordi mange føler, at det er væsentligt at beskæftige sig med og øve sig på. Fordi vi faktisk ikke er særlig gode til det endnu.

På samme måde tror jeg, at vi skal forstå dette behov for beskyttelse imod krænkelser som et udtryk for, at der er mennesker med nogle følelser, som er svære at håndtere eller bearbejde. Disse mennesker vil derfor gøre, hvad de kan, for at undgå at blive konfronteret med dem.

Måske er safe spaces, trigger warnings, studenterorganisationen FRONT symptomer på et samfund, hvor der ikke er plads til at være svag. For hvis man er svag, er man uproduktiv, og hvis man er uproduktiv, risikerer man at miste sit job, sin understøttelse eller at blive smidt ud af sit studium. Når der står så meget på spil, giver det mening at kræve beskyttelse mod de svære følelser for ikke at blive svækket.

I den forstand er kravet om beskyttelse ikke et oprør imod præstationssamfundet. Det er en underkastelse: en accept af, at man skal undgå det, der er svært, for at kunne blive ved med at præstere.