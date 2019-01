Tak til dig, der smittede mig med forkølelse: Jeg havde mit livs bedste nytårsaften syg i sengen

Fucking lortepis, tænkte jeg, da jeg 31. december vågnede drænet for energi og med kløende hals og snotnæse.

Okay, jeg havde heldigvis ikke de helt store planer for nytårsaften, men var alligevel bitter over ikke at kunne komme ud. Min kæreste, mine bofæller og min familie var da også rundhåndede med deres sympatierklæringer. De syntes, det var synd for mig. Og de sagde, at timingen var forfærdelig. Jeg gav dem ret.

Men i bakspejlet føler jeg mig heldig, som jeg sidder her med bjerge af snotpapir og en halvkold slat PickWick-te, der har trukket alt for længe. For jeg havde nok den bedste nytårsaften, jeg nogensinde har haft.

Nytårsaften er dybest set altid en dårlig fest, hvis du spørger mig

Jeg blev godt nok ramt af rastløshed, da jeg klokken 19 sad mutters alene tilbage, nytårstalen var set fra sengekanten, sushien og et lille glas champagne var indtaget i en kraftanstrengelse, og min kæreste var daffet af sted til fest.

Jeg overvejede kort, om jeg skulle modarbejde min krop, dope den med nogle smertestillere og tvinge noget mere champagne ned, og så ellers begive mig ud på et sygdomsfornægtende, selvdestruktivt togt og tage konsekvensen den 1.

Men gud, hvor er jeg glad for, at jeg blev hjemme. For jeg har i forvejen et lettere anstrengt forhold til nytårsaften. Jeg ved ikke, om det er den overdimensionerede hype, aftenen aldrig kan leve op til, eller om det er de konstante bulder og brag, som holder kroppen i alarmberedskab, samtidig med at fornuften forsøger at slappe af og feste.

Jeg mindes ikke nogensinde at have haft en rigtig god gedigen nytårsfest. Nytårsaften er dybest set altid en dårlig fest, hvis du spørger mig. I år var der dømt popcorn og Fallout på PS4 og Mads Brüggers ’Ambassadøren’, som jeg ikke kan forstå, jeg ikke har set noget tidligere. Alt i alt en vildt hyggelig aften med mig selv. Og med bulder og brag og råbende mennesker som sagte baggrundsstøj.

Det virker lidt skæbneagtigt, at jeg skulle blive syg. For faktisk havde jeg pønset på at blive hjemme, allerede inden jeg blev syg. At bruge aftenen til at reflektere over året, der er gået, og forberede sig til det, der skal komme. Men var jeg ikke blevet syg, ville jeg helt sikkert være blevet grebet af rastløshed og fomo og have begivet mig ud til den første og den bedste invitation til min store fortrydelse.

Derfor skal lyde en tak til dig, der har smittet mig med forkølelse. Om du er en ven eller et familiemedlem, jeg har krammet til julefrokost, en tilfældig medforbruger, hvis inficerede mønter jeg har fået tilbage som byttepenge i 7-Eleven, eller en forbipasserende, som har hostet i min retning på gaden. Et dybfølt tak.

Var det ikke for dig, havde jeg ikke sagt fra til nytårsaften. Og det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde. Så når 2019 bliver til 2020, fejrer jeg det hjemme i sengen igen. Med eller uden forkølelse.