Historiker og skoleskibsdirektør i sin nytårstale: Jeg tror ikke på, at 2019 bliver et godt nyt år

Kære dansker, kære medborger

Jeg vil begynde med at ønske dig et godt nytår. Ønsket er helt oprigtigt, men jeg tror, for at være helt ærlig, ikke, at det næste år bliver særlig godt, uanset om jeg ønsker det eller ej. For når jeg ser tilbage på det år, der er gået, har der ikke været megen grund til at tro på en bedre fremtid.

Tag nu f.eks. den allestedsnærværende diskussion af flygtninge og indvandrere. Min grundopfattelse af os danskere er egentlig, at vi i det store hele er godt opdragede og langt hen ad vejen fornuftige mennesker. Når man ser danskere møde indvandrere i hverdagen, så foregår det jo også ganske civiliseret. Jeg bor på Nørrebro, og i modsætning til, hvad man skulle tro, hvis man følger lidt med i medierne, er her rimelig fredeligt. Folk køber mælk i Fakta og afleverer deres børn i skole, uden at vi i hverdagen tænker over, om det er Ali eller Allan, der løber for at nå bussen.

Blå Bog Asser Amdisen (f. 1972)Cand.mag. i historie. Skoleskibsdirektør og fhv. højskoleforstander Forfatter til bogen ’Nu vi taler om demokrati’

Men når jeg læser avis, tegner der sig et langt grummere billede. I et Danmark, hvor alle små piger med en nål får prikket huller i ørerne, og makeup-, fitness og tøjfirmaer sluger gigantiske andele af det danske privatforbrug, så føler vi som fællesskab, at det alligevel er bydende nødvendigt at sætte politi og retssystem til at bekæmpe et par kvinder i burkaer for at begrænse social kontrol! I et Danmark, som roser sig selv for være et retssamfund, så synes vi, at den mest hensigtsmæssige måde at håndtere kriminelle indvandrere på er at sætte dem i en lejr på en ø, som på afstand nemmest kendes på en krematorieskorsten.

I året, der gik, har vi talt mindst lige så meget om muslimers hovedbeklædning og håndtryk som om klimaproblemer Asser Amdisen

I forbindelse med lejren på øen er der nogle, som har sammenlignet udviklingen med Nazityskland, hvor de også havde noget med lejre, hvilket har udløst fornærmede kommentarer fra lejrtilhængerne, som søreme ikke vil sammenlignes med nazister. Og selvfølgelig er der forskel mellem Lindholm og Buchenwald, men det afgørende er, at hvis du besøgte en lille by syd for Flensborg i 1933, så ville man der også overvejende finde civiliserede og rare mennesker, som behandlede den lokale herr Meyer høfligt til hverdag, købte mælk og afleverede deres børn i skole.

Men i stemmeboksen og i den politiske debat var der både dengang i 1933 og nu en dominerende logik, som skubber hverdagens rolige fornuft til side for til gengæld at stemme på en samfundslogik, hvor lejre, beklædningsforbud og håndtryksstvang pludselig er, hvad vi som fællesskab ganske simpelthen er nødt til at gøre. Vi er tvunget til det for at overleve, lyder det.

Helt nede i kernen af den logik ligger angsten. Vi er bange for den kultur, vi ikke forstår. Vi er bange for de fremmede, som taler et sprog, der ikke er vores.

Og angsten er blevet toneangivende, ikke bare i diskussionen om integration, men efterhånden i hele samfundsdebatten. Angsten for Sydkorea gør, at vi er nødt til at lave vores folkeskoler om til medarbejderfabrikker. Angsten for russerne gør, at vi er nødt til at opruste vores militær og lave statslige organer, som definerer sandheden på nettet. Angsten for terror gør, at vi må styrke det hemmelige politi og etablere overvågning overalt. Angsten for Kina gør, at folkepension, dagpenge og andre velfærdsydelser må skæres ned, så konkurrenceevnen kan bevares. Det væsentlige er ikke, hvad vi er bange for, men at vi hele tiden holdes grundangste.

Når formålet med politik ikke længere er at skabe et lykkeligt samfund for os og vore børn, men i stedet bliver at beskytte det uperfekte samfund, vi har, mod mere eller mindre indbildte trusler, så er det, at lejrene begynder at snige sig ind på os, og venlige, anstændige mennesker tager uhyrlige kollektive beslutninger.

Vi kommer til at gå i panik over bakterierne i indvandrernes skæg, samtidig med at klodens temperatur lægger an til at stige endnu et par grader

Problemet med angst eller frygt som drivkraft er, at godt nok gør frygt mennesker eller samfund handlekraftige, men den form for handlen, som kommer ud af panik, er ikke nødvendigvis rationel. I året, der gik, har vi talt mindst lige så meget om muslimers hovedbeklædning og håndtryk som om klimaproblemer, og det er altså et udtryk for en panikbaseret mangel på proportionssans. Og det er jo ikke, fordi, der egentlig mangler rigtige problemer, som menneskeheden kan kaste sig over.