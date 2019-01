Slankekure fra helvede: Smid badevægten ud. Mærk, om du er mæt. Og vær lykkelig for din krop

Vi begynder med et paradoks. Gennem det seneste halve århundrede er samfundets viden om kost, kalorier og vægttab eksploderet, og tusindvis af mennesker har spist sig igennem alle mulige slankekure, der påstår, at følger man lige netop deres opskrift, vil kiloene drysse af som frø fra en mælkebøtte. Alligevel er befolkningens vægt gået i vejret.

Ifølge tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen udgav i marts sidste år, er det nu mere normalt at være overvægtig end normalvægtig, hvis man bor i Danmark. Og zoomer vi ind på dem, der er svært overvægtige og dermed læner sig op ad alvorlige helbredsproblemer, peger pilen kun i en retning. På syv år er andelen af danskere i denne gruppe steget med 23 procent, så hver sjette nu lider af fedme. Samtidig kæmper flere med spiseforstyrrelser eller er på anden vis psykisk belastede af tanker om mad og vægt.

Det er dette paradoks, som forfatter, coach og bachelor i ernæring og sundhed Jette Uhre tager afsæt i sin selvhjælpsbog ’Slip slankekursmentaliteten’, der er et forsøg på et opgør med det tankemønster, der er indlejret i mange af os, og som trækker os ned i stedet for at bygge os op.

Blå Bog Jette Uhre Jette Uhre er 31 år og bor lidt uden for Malmø med sin kæreste. Parret har en søn på 14 måneder.

Hun er bachelor i ernæring og sundhed fra Metropol Professionshøjskole i København. Er også uddannet coach og har en certificering som eating psychology coach fra USA på ’Institute for the Psychology of Eating’.

Jette Uhre har skrevet bogen ’Slip slankekursmentaliteten’ med undertitlen ’Få et balanceret forhold til mad og vægt’. Den udkom på Muusmann Forlag i januar 2019. Vis mere

»Slankekursmentaliteten har bidt sig fast i vores kultur som en blodsugende tæge, og den er faktisk så almindelig, at vi ofte slet ikke er bevidste om, at vi har den, eller hvor meget den påvirker vores forhold til mad, krop og vægt i en negativ retning«, skriver hun i bogen, der udkom på Muusmann Forlag i sidste uge.

Mentaliteten indebærer et firkantet syn på mad, vægt og sundhed, der handler om at indtage så få kalorier som muligt, om at måle og kontrollere alt, der har med mad at gøre. Og frem for alt fylder den mange op med en forestilling om, at »vi ikke kan være glade, elske os selv eller nyde livet, før vi har tabt os, eller vores krop lever op til idealerne«, lyder hendes analyse, inden hun senere i bogen anbefaler et alternativ, der betegnes ’mindful spisning’. Spørgsmålet er, om det er for letkøbt at tænke og føle sig til et bedre forhold til mad?

Jette Uhre, du skriver om et opgør med slankekursmentaliteten, men hvorfor kommer du så selv med en opskrift på, hvordan man skal spise bedre?

»Selvfølgelig skal vi fokusere på sundhed og velvære og ikke bare være ligeglade med, hvad vi putter i munden og udsætter vores krop for. Men det er altså hæmmende for mennesker at have et ekstremt fokus på, at vægttab kommer i første række, og så bliver vi sunde bagefter. Mit mål er, at vi skal slippe slankekursmentaliteten, og vejen dertil er at bruge de redskaber, jeg viser i bogen, og få et mere afslappet forhold til mad ved at bruge ’mindful spisning’, siger Jette Uhre.

Slankekure virker ikke men er farlige, påstår du. Hvordan?

»Forskningen viser det helt tydeligt, og det undrer mig, at medierne ikke skriver mere om det i stedet for at skrive om endnu en ny kur. Det undrer mig, at der stadig er slankekure på forsiden af magasiner til kvinder. Gang på gang har forskningen vist, at kurene ikke virker. Stort set alle tager de tabte kilo på igen, og for hver slankekur, du er er på, får din vægt en opadgående kurve. Det kan godt være, at du taber dig i en periode, men to ud af tre tager mere på hen ad vejen. En historie om slankekure kan sagtens starte med, at du har vejet 70 kilo, og efter ti år med kure, hvor du måske har været nede på 60 kilo i perioder, ender du måske på 80 kilo. Sådan et yoyo-vægttab, som mange ofte oplever på slankekure, er også forbundet med en markant større risiko for mange livsstilssygdomme. Derfor kan det i visse tilfælde være sundere at blive på en stabil høj vægt end hele tiden at tabe sig og tage på igen«.

Hvorfor er der så stor fokus på vægt i vores samfund?

»Det er meget komplekst. Det handler i høj grad om kropsidealer og en indgroet idé om, at vores vægt afgør, hvor sunde vi er. Vi tror, at hvis vi kan leve op til idealerne, så er vi konsekvent den sundeste version af os selv. Men kropsidealet har ændret sig meget gennem tiderne – engang var idealet kurver og bløde former som tegn på velstand – der er ikke nogen sammenhæng mellem sundhed og idealer, som skifter over tid«.

Med tankens kraft

Du skriver, at vi skal fokusere på nydelse i stedet for på, at vi er stressede. Hvorfor går du uden om, at det ofte er vores job, der gør os stressede og den vej rundt også kan påvirke vores madvaner?

»Hovedsageligt er min bog skrevet til privatpersoner og ikke til politikere, der laver fødevarepolitik. Den er ikke skrevet til butikker, der stiller slikket lige ved kassen. Den er skrevet, så folk kan tage sagen i egen hånd, da de ikke rigtig kan ændre på madomgivelserne i samfundet. Men selvfølgelig er der masser at ændre for politikerne. De kunne starte med at gøre de sunde fødevarer billigere og forarbejdede fødevarer dyrere ved at skrue på skatter og afgifter«.

Du slutter med, at vi skal tro på, at vi kan være lykkelige i den krop, vi har nu. Jeg ved godt, man siger, at tro kan flytte bjerge, men det virker altså lidt Ga-Jol-æske-agtigt. Mener du, at vi med tankens kraft kan ændre betingelserne i vores liv og vores måde at spise på?

»Det er svært, når vi har et samfund, der er fokuseret på et slankt ideal. Jeg underkender ikke, at for dem, som vejer rigtig meget, er det svært at sige, ’nå, jeg skal bare elske min krop’, når de møder diskrimination i hverdagen og får kommentarer på gaden. Vi har lært, at overvægt handler om viljestyrke, og at man er en doven skid, hvis man ikke tager sig sammen. Men forskning viser, og eksperter siger, at det handler ekstremt meget om biologi. Det er ikke din egen skyld, at du er overvægtig. Overvægtige føler skam og pisker sig selv. Det stresser dem. Stress udskiller mere kortisol, som giver os lyst til endnu mere mad. Det udvikler sig til en ond cirkel. Så derfor: Ja, det kan godt være, det er lidt optimistisk sagt, men jo mere man kan hvile i sin krop og ikke føle den konstante skam over, at ’min krop er forkert’, jo mere kan du balancere dit forhold til mad«.