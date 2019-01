Mogens Lykketoft om Brexit: David Cameron vil blive husket som en af de største tåber i europæisk historie

Theresa May tabte afstemningen men bliver på taburetten. Nu bør hun finde inspiration i den danske folkeafstemning om Maastricht-traktaten i 1992 for at finde en vej ud af kaosset, mener Mogens Lykketoft.

Der hersker historisk kaotiske tilstande i det britiske parlament. Premierminister Theresa May led tirsdag aften et svidende nederlag, der ikke er set i 100 år. Et overvældende flertal stemte hendes Brexit-aftale ned. Derfor afkrævede oppositionens leder Jeremy Corbyn et mistillidsvotum, som Theresa May onsdag aften overlevede med et snævert flertal. Men forhandlingerne står nu igen pivåbne, mens skæringsdatoen 29. marts for Storbritanniens udtræden af EU nærmer sig med hastige skridt.