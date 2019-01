»Retssikkerheden er presset«: Digitalisering af det offentlige skal til debat

Den digitale omstilling af den offentlige sektor har været i gang i flere år. Debatten har i høj grad handlet om alt det gode, digitaliseringen gør for virksomheder og borgere, der kan ordne tingene hjemmefra, når det passer dem. De færreste er derimod opmærksomme på, at jublen over de tilsyneladende uanede muligheder også kan bringe retssikkerheden i fare.

I bestræbelserne på at gøre lovgivningen ’digitaliseringsklar’ har regeringen et forslag på trapperne om at ændre forvaltningsloven. Regeringen foreslår for det første at ændre i reglerne om partshøring og for det andet, at det skal være muligt at afvise henvendelser, der ikke kommer ind via digital selvbetjening.

Her er vi altså inde at pille ved noget helt grundlæggende i forvaltningsloven, der har stor betydning for borgernes retssikkerhed og oplevelse af forvaltningen som fair og retfærdig.

Der kan givetvis spares penge. Men prisen kan hurtigt blive uacceptabelt høj

Reglerne om partshøring skal sikre, at borgeren bliver inddraget, inden forvaltningen træffer en afgørelse, der går borgeren imod. Den inddragelse skal give borgeren mulighed for at rette eventuelle forkerte oplysninger og komme med supplerende oplysninger, så afgørelsen træffes på et korrekt og fyldestgørende grundlag.

Regeringen foreslår, at vi skal gøre mere brug af de såkaldte agterskrivelser, hvor myndighederne i én og samme postgang kan partshøre borgerne og meddele afgørelser. Umiddelbart lyder det som noget, der kan gøre det hele hurtigere og fiksere. Men det kan også blive for fikst, og vi har betydelige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.

Det kan være svært for borgeren, når han modtager et udkast til en afgørelse i en sag, som han ikke har medvirket til at oplyse, og som han måske end ikke har været med til at starte i første omgang gennem en ansøgning eller lignende. Afgørelsen har ikke retsvirkning i første omgang. Det får den imidlertid, når den angivne frist er udløbet. Men skal han kommentere afgørelsen eller de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen? Det er ikke nødvendigvis helt let at forstå. Især ikke for mindre ressourcestærke borgere.

Inden man kaster sig ud i at ændre ved noget så grundlæggende som partshøring, bør det undersøges grundigt, hvad der er en god afgørelsesproces for borgerne. For det er ikke kun et spørgsmål om en postgang mere eller mindre. Det handler om, at borgerne oplever at blive inddraget i egen sag, lyttet til og respekteret. Det er afgørende for borgernes tillid til den offentlige sektor, og det må vi ikke ofre på effektiviseringens alter.

Den ulejlighed har regeringen desværre ikke gjort sig.

Det er på høje tid, at digitaliseringen af den offentlige forvaltning bliver gjort til genstand for en bredere samfundsmæssig debat

Det samme gælder den anden del af forslaget, der handler om obligatorisk digital kommunikation. Flere undersøgelser viser, at selv om borgerne er glade for, at de har mulighed for at kommunikere digitalt med den offentlige forvaltning, så har det stor betydning for dem, at de kan komme i kontakt med et menneske i forbindelse med sagsbehandlingen. Det er et godt princip, at borgere kan henvende sig til forvaltningen i den form, som de selv ønsker. Men det princip kan meget vel være på vej ud. For med forslaget vil der blive givet en meget vid mulighed for at afvise henvendelser, der ikke kommer via de digitale løsninger, myndigheden stiller til rådighed.