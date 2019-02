Offer for psykisk vold: »Mit nervesystem var revet over, så enderne stak i alle retninger«

Helene levede i flere år i et forhold, hvor hun var udsat for psykisk vold. Hun er glad for regeringens lovforslag om at gøre psykisk vold strafbart, men mener, at eventuelle straffe skal ledsages af behandling til både ofre og udøvere. Her er hendes historie, fortalt til Politikens journalist Lasse Danielsen.

Jeg mødte ham på et kursus. Og med et vendte hele min verden på hovedet. Jeg vidste, at jeg skulle den vej, der var hans vej.

Det var, som om jeg inden da havde sejlet rundt i havnens trygge, rolige vand. Så trygt, at jeg bare kunne vade i land, hvis jeg faldt i. Han hev mig ud på det store åbne ocean. Der var eventyr og vind i sejlene.

Jeg skippede mit ægteskab, og få måneder efter det første møde var vi kærester, og jeg var gravid.

Men det skulle hurtigt vise sig, at der var alt for meget vind i sejlene – med en altødelæggende terror i min privatsfære til følge. I vores forhold blev jeg udsat for psykisk vold. Min frihed blev taget fra mig.

Jeg er glad for det nye lovforslag. Men det vigtigste er ikke, at udøvere af psykisk vold blvier straffet. Det er signalværdien i forslaget, der er afgørende

Nej, han slog mig ikke, men mit nervesystem var revet over, så enderne stak i alle retninger.

Det er svært at huske, præcis hvordan jeg mistede mit eget greb om tingene. Det skete i nogle trin.

I første omgang forsøgte jeg at undgå, at han blev i dårligt humør. For mig var det som at have en radar tændt 24/7 for at holde øje med en reaktion fra ham. Senere blev surmuleriet afløst af småaggression. Og småaggressionen blev suppleret med trusler om, at han ville gå fra mig eller det, der var meget værre. Så begyndte truslerne at komme hver dag i stedet for hver tredje. Og da han en dag tog fat i min krave og var ved at nikke mig en skalle, tænkte jeg ikke på, om jeg ville overleve, men på, hvordan mine børn ville opleve det.

Det er ikke rart at blive kaldt nedværdigende ting i det offentlige rum, eller mens dagplejemoren står på den anden side af køkkendøren og lytter med. Men at blive nedgjort er ikke nær så belastende, som det er aldrig at kunne ånde lettet op.

Jeg var blevet et dyr, et byttedyr, som med store øjne og lange ører havde alt indstillet på at holde øje med truslen. Trygheden var væk og erstattet med en konstant tilstand af angst og stress.

Det var vanvid. Når man har været ude for så mange sindssyge og dramatiske ting, vænner man sig stille og roligt til, at ens grænse flytter sig længere og længere ud. Jeg satte de ti vigtigste ting, jeg ejede, i sikkerhed hos min far. Billeder af børnene og deres tegninger. Enkelte arvestykker.

Diagnosticeret med ptsd

Her er det nok nærliggende at besvare spørgsmålet: Hvorfor skred jeg ikke bare? Min partner pressede mig ud på anstrengelsens rand, men alligevel blev jeg hos ham i flere år.

For det første vidste jeg ikke, om det ville have en effekt at forlade ham. Jeg forestillede mig, at han ville komme og banke på om natten. Forfølge mig eller børnene, hvis vi var ude i det offentlige rum. Måske ville jeg være nødt til at have hemmeligt telefonnummer og bo et hemmeligt sted for ikke at blive fundet. Så jeg foretrak at blive og have bare en lille grad af kontrol, selv om det måske var en illusion. Hvis jeg var til stede, kunne jeg måske påvirke hans anfald og holde en smule, bare en smule, styr på, at situationen ikke løb af sporet.

Men jeg valgte også at blive, fordi han gav mig en masse fantastiske ting. Det var nærmest skizofrent, fordi han kunne være to så forskellige mennesker.

Da det stod værst til, var der ikke meget Helene over mig. Han var som en eremitkrebs kravlet ind og havde overtaget hele mit tankesæt og mine følelser, så jeg til sidst bare var en tom skal. Jeg brugte meget tid derhjemme. Jeg følte, at jeg var nødt til at holde styr på, at der ikke skete noget.