God dag for USA's præsident og dårlig dag for Gud: Nu må Trump da være omvendt og tro på klimaforandringerne?

En god dag for ...

Donald Trump. Når man på alle måder er ude i stiv modvind, og termometeret udenfor bare falder og falder, kan det måske være svært at tro på klimaforandringerne. Således i hvert fald for USA’s præsident, som jævnligt kalder fænomenet for et svindelnummer og derfor har trukket verdens næstmest CO 2 -forurenende nation ud af Paris-aftalen. Da den ekstreme kulde i denne uge ramte Midtvesten i ’Guds eget land’, udbrød præsidenten på sin favoritmegafon, Twitter: »Hvad fanden blev der lige af den globale opvarmning. Kom tilbage, vi har brug for dig!«. Og vupti, som havde Trump den varme linje åben til Vorherre, blev hans bønner øjeblikkeligt hørt. Mens Chicago torsdag havde omkring minus 30 grader celsius, lover vejrudsigten 11 plusgrader på søndag. Så nu må Trump da være omvendt og tro på klimaforandringerne?

En dårlig dag ...

Gud. Altså, i forvejen må det jo være lidt belastende, hvis man hele tiden risikerer at blive ringet op fra Det Ovale Værelse, og måske endda følger manden på Twitter. Men nu får den store igangsætter også skylden for, at den tidligere byggematador og tv-stjerne vandt præsidentvalget i 2016 over demokraten Hillary Clinton og efterfølgende flyttede ind i Det Hvide Hus. Hør bare, hvad præsidentens talskvinde, Sarah Sanders, siger til den religiøse tv-station CBN: »Jeg tror, at Gud bad os alle om at udfylde forskellige roller til forskellige tidspunkter, og jeg tror, han ønskede, at Donald Trump skulle være præsident. Det er derfor, han er der nu«. Den oplysning må da være en åbenbaring for både demokraterne og russerne og specialanklager Robert Mueller.