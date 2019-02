Sundhedsminister: Det danske sundhedsvæsen skal også være i verdensklasse om 10 år

En ny national kvalitetsplan skal være med til både at løfte og ensarte kvaliteten i kommunerne og i almen praksis og samtidig pege på områder, hvor dele eller hele behandlingen fremover kan varetages i det nære sundhedsvæsen frem for på sygehusene.

Vi har lægedækningsudfordringer i dag, og derfor er det vigtigt, at vi uddanner flere læger og sygeplejersker. I 2019 og 2020 ønsker regeringen at oprette 160 flere pladser på hoveduddannelsesforløbet i almen medicin, end der var lagt op til i den oprindelige dimensioneringsplan for 2018-20. Vi vil også uddanne 2.000 ekstra sygeplejersker, som kan komme ud at gøre en forskel i vores sundhedsvæsen.

For også at sikre flere læger i yderområderne har vi oprettet nye kandidatuddannelser i medicin i både Esbjerg og Køge. Vi ved, at uddannelsesstedets beliggenhed har en kæmpemæssig betydning, i forhold til hvor man som færdiguddannet vælger at slå sig ned og stifte familie. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi også får oprettet pladser i områder, hvor der kan være problemer med at besætte stillingerne.

Regeringens sundhedsreform er således et gennemarbejdet og ambitiøst bud på, hvordan vi fremtidssikrer vores sundhedsvæsen til gavn for alle patienter.