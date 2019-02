Blå bog

Sandeep Jauhar

Dr. Sandeep Jauhar er praktiserende kardiolog i New York og klummeskribent i The New York Times, hvor han skriver om medicin, sundhed og etik.

Han er forfatter til en række bøger, herunder ’Intern: a Doctors Initiation’ (2007) og ’Doctored: The Disillusionment of an American Physician’ (2014). Senest har han skrevet bogen ’Heart, A History’ (2018).