Far: Jeg blev først en ligeværdig forælder, da jeg kunne give mit barn mad

Vi frygtede at skifte bryst ud med flaske. Men at begynde på modermælkserstatning er et af de valg, jeg som far ser tilbage på med størst taknemmelighed. Det har nemlig bragt mig væsentlig tættere på vores søn.

Da min kone og jeg første gang satte en flaske med modermælkserstatning til min søns læber, føltes det som et kæmpe nederlag.

Min kone havde kæmpet dag og nat for at få sin brystmælk til at strømme. Da vi de første dage supplerede med modermælkserstatning, håbede vi på, det ville blive en sjælden foreteelse. Vi lavede vores hjem om til et mælkeproduktionslaboratorium og indbød konsulenter, der viste os, hvordan vi kunne stimulere vores søn til at sutte ved hjælp af et sært aggregat med slanger og en injektionssprøjte. Når ikke min kone forsøgte at made barnet, var hun tilsluttet en brystpumpe. Vi havde det alle sammen elendigt, og efterhånden stod det klart, at der ikke ville være nok brystmælk.

Ville det at skifte til modermælkserstatning være det samme som at dømme vores søn til adskillige år med ørepine og med tiden også diabetes og astma? Hvad med alle de helbredsmæssige gevinster, vi havde hørt så meget om, når folk har fortalt, hvorfor ’bryst er bedst’?

De blå plastikbøtter med det hvide pulver, der i første omgang virkede som noget syndigt, en industriel invasion af vores hellige familieterritorium, medbragte en ligestilling og en fred i vores hjem, der havde syntes umulig de første uger i helvede

Men vores skift til erstatning endte i stedet med at blive et af de uventede skift i vores udvikling som forældre, som jeg ser tilbage på med størst taknemmelighed.

De blå plastikbøtter med det hvide pulver, der i første omgang virkede som noget syndigt, en industriel invasion af vores hellige familieterritorium, medbragte en ligestilling og en fred i vores hjem, der havde syntes umulig de første uger i helvede. Og hvad vi endnu mindre havde forudset: Det tilføjede en dybde til mit forhold til min søn, som jeg som far ellers ville være gået glip af, og det er fortsat, længe efter at han holdt op med at spise af flaske.

Jeg husker stadig den ro, der kom over ham, da jeg endelig gav ham den første flaske, og han begyndte at sutte ... og blev ved. Han lå dér og puttede sig i min arm og lod mig betragte sig. For en baby, der konstant havde været sulten og irriteret, var dette øjeblik en vidunderlig gave.

Samtidig kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvor skadeligt det var for ham. Derfor kastede min kone og jeg os over, hvad der findes af fakta om amning. Jeg var chokeret over, hvor lidt enighed der var blandt forskerne til støtte for min antagelse om, at brystmælk er en slags mirakelmikstur.

Da et forskerhold gennemgik de mange hundrede undersøgelser, der er lavet af amning, for det amerikanske sundhedsministerium, fandt de nogen evidens, der tyder på, at babyer, der er blevet ammet, er en smule mere modstandsdygtige over for øreinfektioner, maveinfluenza og et par andre sygdomme i det første år af deres liv.

På længere sigt har forskere fundet en sammenhæng mellem modermælkserstatning og forhøjet forekomst af diabetes og overvægt, men mange mener, at sammenhængen er nærmest umulig at adskille fra det socioøkonomiske miljø, barnet vokser op i.

Uanset hvad der var videnskabeligt funderet – og på dette tidspunkt var jeg ikke nogen uvildig læser – lagde forskningsresultaterne en så tilpas dæmper på mine bekymringer, at jeg kunne begynde at sætte pris på det, erstatningen gjorde for min og min søns relation.

Jeg husker stadig den ro, der kom over ham, da jeg endelig gav ham den første flaske, og han begyndte at sutte ... og blev ved. Han lå dér og puttede sig i min arm og lod mig betragte sig.

Jeg havde hørt om det skud endorfiner, mødre får, mens de ammer. Selv om jeg ikke ved, hvad der fysiologisk foregår i mit tilfælde, kan jeg sige, at jeg begyndte at forbinde det at give min søn mad med en dyb følelse af velvære – og jeg går ud fra, at følelsen var gensidig. Nu da jeg havde smagt en flig af det, virkede det en anelse uretfærdigt, at kun min kone ville have fået den fornøjelse.

Som ugerne gik, bemærkede jeg en mere subtil, men dybere forandring i forholdet til min søn.

Når min søn nu skreg om natten eller om dagen blandt andre mennesker, gik jeg instinktivt hen til ham. Før da var det min kone, der altid var den første til at reagere, fordi vi regnede med, at han formentlig skulle mades. Nu var jeg lige så vel i stand til at give ham mad, som hun var. Det betød, at jeg ikke bare madede ham, men også lærte, at han mange gange ikke var sulten, men havde brug for at bøvse eller for en ren ble eller noget andet, vi ikke kunne finde ud af, hvad var, men som var en del af det grundlæggende mysterium ved at have små børn. Jeg forstod hans rytme og hans behov.

Det gav mig en følelse af handlekraft og selvtillid som forælder, som jeg navnlig blev bevidst om, når venner, der var fædre til børn, der fik bryst, så nervøst på deres koner, hvis barnet skreg. Jeg bemærkede, hvordan den manglende evne til at give mælk gav mange mænd en følelse af, at de også var dårligere rustet til at udføre andre opgaver som forældre, der intet har at gøre med mælk (jeg tænker på dig, fyren i lufthavnen, der tjekkede sin telefon, mens din kone rendte i hælene på jeres rolling i al den tid, vi ventede på det forsinkede fly).