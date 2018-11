Studerende: Hvorfor er jeg ikke en god mor, hvis mit barn får modermælkserstatning?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Julehjerterne glimtede, og vintermørket havde lagt en blid dyne over landet, da jeg fødte mit første barn hjemme juleaften sidste år. Efter 49 timer med veer var det fantastisk at kunne se frem til at få spist lidt og sovet. Jeg var gennem graviditeten overbevist om, at det var fødslen, jeg skulle forberede og overleve – og ikke amningen.

Men de 49 timers veer og et flækket underliv var det mindste. For begyndelsen på mit moderskab var mange ugers benhård kamp. De begyndte med en såkaldt ammebrik og blødende sår på brystvorterne.

Min datter tabte sig for meget, og sundhedsplejersken bad os skrue op for amningen og måske supplere med modermælkserstatning. Men jeg ville være en god mor.

En god mor ammer sit barn. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal en god mor amme sit barn. Der er generelt ingen ende på, hvor fantastisk, livsnødvendigt og livsberigende amning er. Man er altså kun en god mor, hvis man ammer sit barn.

Jeg var sikker på, at jeg meget nedringet skulle op på barrikaderne og amme mit barn på samtlige cafeer i nærheden, mens jeg pegede og kiggede ondt på folk, som kunne se ud, som om de var imod. Men det kom aldrig til at ske.

I begyndelsen kæmpede jeg indædt for at få amningen til at fungere. Med ammebrikker, manuel udpumpning, derefter elektrisk udpumpning hver fjerde time, mens jeg madede babyen med udpumpet mælk af teske (så hun ikke skulle blive brystfornægter som følge sutteflaske) hver tredje time samt løb rundt til konsultationer hos alle de ammespecialister, jeg kunne komme i nærheden af, med mit meget spæde barn.

På bare en uge brugte jeg 11.000 kroner for at komme til at amme mit barn. Al den tid, alle de frustrationer og de omkostninger kunne vi have afværget, hvis jeg havde været sikker på, at modermælkserstatning ville være godt for mit barn.

87 procent af nybagte danske mødre fuldammede deres barn to uger efter fødslen, viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er altså normalt i Danmark, at kvinder gerne vil amme deres børn. Efter ni uger fuldammer 66 procent af danske kvinder deres babyer. Det er altså et fald på 21 procentpoint, som har valgt amningen fra efter at have forsøgt.

Efterhånden græd jeg konstant, for jeg havde ondt i brystvorterne og havde udviklet en efterfødselsreaktion. Jeg kunne hverken finde ud af at sove, spise eller drikke. Det var tid til alternative løsninger, for jeg blev enig med mig selv om, at jeg på trods af alle kampene ikke var en god mor for mit lille barn. Så jeg droppede det elektriske udpumpningsregime, lod mine hårdt prøvede bryster få ro – og skulle herefter finde ud af, hvad min datter så skulle spise.

Jeg vidste intet om modermælkserstatning. Og markedsføringsreglerne for modermælkserstatning hjalp ikke. Det er nemlig forbudt at uddele pjecer om eller prøver på modermælkserstatning.

Jeg vidste intet om modermælkserstatning. Og markedsføringsreglerne for modermælkserstatning hjalp ikke. Det er nemlig forbudt at uddele pjecer om eller prøver på modermælkserstatning

Så der står jeg grædende af smerte i brystvorterne og ulykke i supermarkedet og vender og drejer de forskellige dåser med modermælkserstatning, og det første, jeg ser, er noget a la: Vigtigt: Modermælk er den bedste ernæring for spædbarnet, og de bør ammes så længe som muligt.

BAM. Dårlig mor.

Det skal stå der, for ifølge markedsføringsreglerne af modermælkserstatning skal det have en ’angivelse af amningens uovertruffenhed’. Tag den, du kvinde med bryster, der ikke dur, og som forsøger at finde en alternativ løsning, for at dit barn skal overleve.