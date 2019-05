Ny Ceveachef: Vi har i snart tyve år gamblet med velfærdsguldet med ulighedsskabende politiske beslutninger

I de seneste årtier har vi sjusket ved ikke at udvikle og føre den begavede og offensive politik, der kan bringe velfærdsmodellen videre. Det siger nytiltrådt direktør i tænketanken Cevea Per Michael Jespersen. Hans vigtigste rolle bliver at rette op på det forsømte.

Passion. Men også indignation. De to følelser var blandt de afgørende for Per Michael Jespersen, da han takkede ja til det nye job som direktør for tænketanken Cevea. Passionen har han for den danske velfærdsmodel, og indignationen har han over, at mange års forkert politik er i fuld gang med at svække selvsamme model.