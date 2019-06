En god dag for Caroline Wozniacki og en dårlig dag for Boris Johnson

FOR ABONNENTER

Caroline Wozniacki. Selv om der stadig er strikse regler om at spille i hvidt ved verdens ældste og mest prestigefyldte tennisturnering, Wimbledon i London, møder Wozniacki op til årets udgave i en ganske grøn udgave. Den tidligere verdensetter slår et slag for miljøet og har – ligesom andre Adidas-sponsorerede stjerner – fået kreeret en hvid spilledragt med fibre fra blandt andet genbrugsplastik fra gamle flasker, som er samlet op på strande.