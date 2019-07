Lektor om S-profils svar til Carsten Jensen: Stoklunds svar er en kaskade af hån og foragt, fuld af varm luft og bedragerisk retorik

FOR ABONNENTER

Samme dag (13.7.) jeg satte mig for at udtrykke glæde over, at forfatter Carsten Jensen i Pol. 6.7. orkede at sige højt, hvad flere andre tænker, nemlig at kejseren ikke har noget tøj på, in casu at den socialdemokratiske regering, al retorik og alle aftaler med SF, Radikale og Enhedslisten til trods, ikke har ønsker om at gøre den inhumane udlændingepolitik mindre inhuman, kom udlændingepolitiske S-ordfører, Rasmus Stoklund, med et nærmest hadsk angreb på samme Jensen her i avisen.