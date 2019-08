Overlæge: Jeg havde kun 7-8 minutter til hver patient – derfor skiftede jeg til privatsektoren

En bedre løn og mere tid til den enkelte patient var blandt årsagerne til, at overlæge Hans Peter Tofft skiftede stillingen i det offentlige ud med en tilsvarende i det private. Han mener, at læger igennem de seneste år har fået mindre og mindre indflydelse på deres arbejdsdag.

En betydelig bedre gage var naturligvis tillokkende, men det var ikke lønnen alene, der gjorde, at Hans Peter Tofft for godt to år siden sagde sit job som overlæge på Herlev Hospital op for derpå at blive ansat i samme funktion på privathospitalet Aleris Hamlet.

Afgørende var det derimod, at han på privathospitalet nu har næsten dobbelt så lang tid til patienterne.

Lige siden jeg blev færdiguddannet, har lægerne fået mindre og mindre indflydelse. Den har vi primært mistet til administrationen, altså djøf’erne



»På Herlev Hospital krævede de af os læger, at vi skulle have mindst 20 patienter dagligt, når vi ikke opererede. Det svarer reelt set til kun 7-8 minutter per patient. Det var stærkt utilfredsstillende og en af grundene til, at jeg sagde op. Her på privathospitalet kan jeg derimod nøjes med 12 patienter om dagen«, fortæller den 59-årige overlæge, da Politiken møder ham på Aleris Hamlet i Søborg ved København.

Blå bog HANS PETER TOFFT Født 1960. Uddannet læge i 1988. Speciallæge i urologi 2006. Har tidligere arbejdet på bl.a. Roskilde Sygehus og Herlev Hospital. Er i dag ansat som overlæge med speciale i urologi på privathospitalet Aleris Hamlet i Søborg.

Netop relationen mellem læge og patient har stor betydning for Hans Peter Tofft, der er speciallæge i urologi (sygdomme og funktionsforstyrrelser i urinveje og de mandlige kønsorganer, red.).

Han oplevede, at den relation blev stadig mere forringet i det offentlige sundhedsvæsen, og at han kun yderst sjældent så den samme patient mere end én gang.

Sommerserie Velfærdsstatens afhoppere Pædagoger, lærere, politibetjente, læger, jordemødre og mange andre offentligt ansatte er under pres og føler slet ikke, de kan levere den velfærd, de ønsker, og som borgerne forventer. I denne sommerserie interviewer vi en række ansatte, der har fået nok og har skiftet jobbet i det offentlige ud med et i det private. Er alting så bedre der? Og hvad kunne få dem til at vende tilbage til det offentlige? Dette er fjerde interview i serien.

»For mig er det vitalt i arbejdet som læge, at der er tid til den enkelte patient, og at man har mulighed for at følge patienten og behandlingen til dørs. Det har længe været vanskeligt i det offentlige, men da man samlede afdelingerne i Herlev, blev det næsten umuligt«.

8 minutter per patient

I de seneste år er næsten samtlige urologiske afdelinger i hovedstadsregionen blevet samlet ét sted, nemlig på Herlev Hospital. Derudover er der på Rigshospitalet en meget mindre, men specialiseret urologisk afdeling. Det betyder, at Herlev Hospitals urologiske afdeling i dag er landets største med cirka 90 læger ansat.

Hensigten med at samle afdelingerne var vel at skabe et fagligt fællesskab mellem lægerne. Hvordan kan du kritisere det?

»Det er fuldstændig korrekt. Det har været en stor fordel ved fusionen, at man i dag har et stærkt fagligt fællesskab på afdelingen på Herlev Hospital. Derude kan lægerne drøfte komplicerede sager med lige så specialiserede læger som dem selv, og den mulighed har jeg for eksempel ikke her på Hamlet, hvor jeg er den eneste fastansatte urolog«.

»Vi har dog tilknyttet andre urologer som konsulenter. De arbejder til dagligt i det offentlige sundhedsvæsen, og bruger så noget af deres afspadseringstid her på stedet, og dem kan jeg sparre med, men det er naturligvis ikke det samme som på Herlev. Af samme grund laver vi heller meget avancerede operationer på Hamlet; det tillader regionerne og Sundhedsstyrelsen simpelthen ikke. Så jo, der har absolut også været fordele ved at samle det hele på ét sted«.

Men hvad er så problemet?

»Jeg påstår ikke, at sammenlægningen af afdelingerne var en komplet dårlig idé, den har som sagt givet fordele. Men den skabte en række problemer, som i hvert fald jeg i længden havde svært ved at leve med. Det handlede først og fremmest om tiden til klienterne. På Herlev blev vi tildelt 15 minutter til hver ambulatoriepatient. Men vi kendte ikke patienterne, så inden for den tid skulle vi først læse op på deres problemstillinger og sidst i konsultationen bruge tid på dokumentation. Det betød, at der højst var 8 minutter midt imellem til at undersøge og samtale med den enkelte patient. Det var altså ret presset«.

Hans Peter Tofft fortæller, at den minimale tid til patienterne medfører, at den enkelte patient ofte føler sig meget lidt eller slet ikke informeret.

»Vi får for eksempel patienter henvist hertil fra det offentlige, som i forløbet op til har haft møder med flere læger, og selv om jeg ved, at mine gamle kolleger gør alt for at give en klar formidling, gør alene det, at de møder så mange forskellige læger, at de kan føle sig forvirrede og faktisk ikke ved, hvad operationen indebærer, når de kommer herud. Da jeg var i det offentlige så vi stort set aldrig den samme patient to gange. Én læge undersøgte og anbefalede behandling, en anden udførte behandlingen, og en tredje fulgte op«.

For patienten er det nok trygt at se den samme læge i forløbet, men hvorfor er det vigtigt for lægen?

»Jeg mener ikke, at det nødvendigvis er afgørende for alle læger. Men for mig er det vigtigt. Det giver en faglig tilfredshed først at diagnosticere, derpå indstille til behandling, så eventuelt selv operere og endelig følge op på, hvordan patienterne har det efter operation, inden jeg udskriver dem. Det giver bare god mening for mig. Men på Herlev Hospital havde jeg enten 5-6 operationer hver dag med patienter, jeg aldrig havde set før og heller ikke kom til at se igen, efter at jeg havde opereret dem, eller også de her 20 ambulatoriebesøg«.

Står til rådighed døgnet rundt

På Hans Peter Toffts nuværende arbejdsplads er rutinen anderledes. Her har han højst 12 patienter om dagen, når han ikke opererer.