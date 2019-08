Læsernes Redaktør: Rapperens lukkede døre skulle have været bedre deklareret

Sidste søndag bragte vi et interview, som var foretaget på usædvanlige præmisser. Det burde vi have gjort mere klart for læserne.

For en uge siden bragte vi et interview med rapperen Branco i Kultur. Anledningen var dels, at hans umådeligt populære seneste album, ’Baba’s Business’, på under en måned er blevet streamet over 10 millioner gange. Dels at han forsøger at komme ud af det kriminelle miljø, som har farvet hans musik og præget hans liv hidtil.

Det er en beretning om at sidde i en bil med en ven og blive beskudt med 15 skud på klos hold. At se vennen Miklo, der blev ramt, blive kørt væk i en ambulance og indse, at det liv må man lægge bag sig. Ikke længere stå »med venstre fod på gaden og højre fod i studiet«, men satse 100 procent på musikken.

Branco fortæller om sin opvækst i Albertslund, om skoletiden, om musikken, om angrebet og om den dårlige samvittighed, som har meldt sig flere gange gennem hans efterhånden 26-årige liv. Han understreger, at det ikke på nogen måde er samfundets skyld, at han røg ud i kriminalitet. Det var pengene, der trak.

Der mangler noget

Interessante betragtninger fra en verden, som ligger meget langt fra de fleste Politiken-læseres. Men også en beretning, der har nogle gabende huller.

Vi hører om en enkelt retssag, og Branco erklærer, at han aldrig har været dømt for vold eller lignende.

Man aner, at han har domme i bagagen, men dem hører vi intet om. Vennen Miklo får vi ikke noget konkret at vide om, selv om han deltager i en del af interviewet og taler om skudangrebet, om deres musik og om at komme væk fra gaden. Branco kommer heller ikke ind på, hvorfor nogen mon ville skyde ham og Miklo. Eller for den sags skyld, om han er bange for, at der kan komme nye skudangreb.

Det er spørgsmål, som vi normalt ville stille i et interview. De glimrer endnu klarere ved deres fravær, fordi Branco selv kommer ind på retssager og domme og fortæller detaljeret om angrebet med de 15 skud.

Spørgsmålene er der ikke, fordi det på forhånd stod klart, at der var emner, som Branco simpelthen ikke ville ind på.

Vi taler trods alt med en mand, som efter eget udsagn har levet af kriminalitet nærmest siden folkeskolen

Politikens fungerende nyhedschef, Michael Jarlner, lægger ikke skjul på, det usædvanlige interview har været genstand for diskussioner undervejs i processen:

»Der har været en masse overvejelser. Vi har interviewet et menneske, der siger, at han har forvandlet sig selv. At han har forladt det hårde miljø og nu er et andet sted. Hvor meget er det så i orden, at man ikke får at vide? Den balance har vi forsøgt at finde«.

Lukkede døre

Spørgsmålet om domme er et af dem, Branco ikke ville ind på. Redaktionen har uden held prøvet at tjekke, om han har domme bag sig, men det kan ikke slås op i et offentligt tilgængeligt register. Det har redaktionen også accepteret.

»Interviewet handler om en person, der forlader kriminalitet og bliver fuldtidsrapper. Det er den forvandling, der er fokus på i hele interviewet. Hvis han har haft domme, har han udstået sin straf. Der er ikke noget, der tyder på, at han har et uafsluttet forhold til retsvæsenet. Så synes jeg, det må være i orden, at man får lov at fortælle om, hvordan ens forvandling er«, siger Michael Jarlner.

Han mener, at præmisserne for interviewet er tydelige, når man læser det. Adskillige steder i artiklen gøres det klart, at der er ting, vi ikke vil få svar på, fordi nogle døre er hermetisk lukkede, som det hedder et sted.

»Jeg synes faktisk, at vi gør meget klart, at der er en helt masse spørgsmål, vi ikke får svar på, og at der er en hel masse ting, vi ikke kan komme igennem med. Og jeg synes også, vi går til ham i forhold til hans refleksioner over, hvordan livet i det kriminelle miljø har påvirket ham«, siger Michael Jarlner.