Filosof: »Der er noget dovent ved bare at kalde det for en krænkelseskultur«

FAKTABOKS

’Krænkelsessager’ i medierne

Sombrero-sagen: I september 2018 skrev flere medier, at ledelsen på KU’s Juridiske Fakultet havde forbudt fester med ’krænkende udklædning’, herunder mexicanske sombreroer.

Det drejede sig om, at prodekanen havde bedt de studerende om at sikre, at udklædningstemaerne levede op til fakultetets værdier om ikke-diskrimination.

CBS-sagen: I december 2018 skrev Kristeligt Dagblad, at en kvindelig brun forsker havde følt sig ekskluderet, da højskolesangen ’Den danske sang er en ung blond pige’ blev sunget under et gruppemøde.

Gruppelederen udtalte efterfølgende, at han havde talt om det med den kvindelige forsker, og at episoden ikke førte til ændringer af regler.

Biologi-sagen: I januar 2019 skrev Jyllands-Posten, at en biologistuderende på KU havde klaget over en undervisers opdeling af køn i mænd og kvinder, da det kunne støde studerende, der ikke identificerede sig som enten mand eller kvinde.

Den studerende udtalte til UniAvisen, at hun ikke selv var stødt, men blot uenig med underviserens opfattelse af køn.

Trafiklys-sagen: I marts 2019 skrev Kristeligt Dagblad, at kønsneutrale trafiklys var på dagsordenen i flere byer.

Det var resultatet af en rundspørge, avisen havde gennemført, hvor tre lokalpolitikere havde svaret positivt. Der var ikke nogen, der havde meldt ud, at de var krænkede over de nuværende trafiklys.

