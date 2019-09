Professor: Jeg fortalte om de vrede stewardesser med isterningerne, selv om skoleledelsen insisterede på en positiv stemning

En skoleleder skal måske nok ’sælge’ sin skole, men salgstalen virker sjældent på indersiden. Her skal man kunne kalde tingene ved deres rette navn, for ellers har man ikke en jordisk chance for at tackle problemerne.