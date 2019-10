Desperat indvandrer: Jeg taler flydende dansk, kender 'Matador' og Herman Bang. Er jeg ikke snart dansk nok?

Efter 11 års studier og arbejde taler kronikøren flydende dansk – så godt, at hun underviser i dansk. Hun har set ’Matador’ og læst Herman Bang. Men det er svært at komme ind på livet af danskerne, og systemet bliver ved at diskriminere.

Hvorfor valgte du dog dansk? Det er ofte det første spørgsmål, jeg får, når folk finder ud af, at jeg kommer fra Rusland og har læst dansk på Moskvas Statsuniversitet. Svaret er som regel: Det ved jeg ikke.

Og det er ganske rigtigt – jeg havde ikke noget særligt kendskab til hverken Danmark eller det danske sprog, da jeg i 2006 skulle vælge hovedsprog på den videregående filologiske uddannelse, jeg var blevet optaget på. Jeg så bare dansk på listen over muligheder og tænkte, at det da lød meget sjovt.

Mine lidt abstrakte forestillinger om et skandinavisk land inkluderede små toetageshuse med røde tage, elge i tågen, varm kakao og H.C. Andersen. Jeg var 19 år.

I dag er jeg 30, bor i Albertslund med min mand og vores 5-årige søn, og jeg underviser i dansk som fremmedsprog.

Det er altså mig, der lærer andre nye danskere at tale og forstå sproget, og jeg hjælper dem også med at falde til i det danske samfund. Måske kan mine kursister spejle sig lidt i mig?

For jeg har prøvet på egen krop, hvordan det føles at forlade alt, hvad man kender hjemmefra, og skulle tilpasse sig i en anden kultur.

Det har været en lang rejse. Og der er lang vej endnu.

Den første gang, jeg hørte min underviser på universitetet i Moskva tale dansk, fik jeg et chok. Du kan da ikke i fuld alvor mene, at vi skal kunne udtale alle de mærkelige lyde, tænkte jeg. Er det mon for sent at ombestemme sig og vælge et andet sprog?

Men jeg blev og brugte det meste af det første semester på at træne i sproglaboratoriet. De studerende, som havde valgt andre sprog, kunne ved udgangen af det første år læse avisartikler og indgå i samtaler på diverse sprog, spansk og italiensk, tjekkisk og bulgarsk.

På mit hold øvede vi os stadig i at smile, mens vi prøvede at sige »Vi vil finde lille Lise«, og lave rund mund, mens vi gentagne gange læste om »Åse, der går til håndbold«. Nogle gange skulle vi forestille os, at vi havde en varm kartoffel i munden, når vi talte. Sjovt nok hjalp det faktisk.

Tre år inde i uddannelsen fik jeg job på et krydstogtskib, som sejlede med danske turister fra Moskva til Sankt Petersborg. Jeg hjalp den danske rejseleder med praktiske opgaver såsom at oversætte menukort og dagens program, og jeg tolkede ved lægebesøg og diverse arrangementer på skibet.

Det viste sig snart, at ham den høje flotte rejseleder var for god til bare at lade vende hjem og forsvinde i det regnfulde Danmark, og vi endte i stedet med at gifte os 2 år senere. Samtidig færdiggjorde jeg min 5-årige uddannelse og begyndte som rejseleder i rejsebureauet, hvor jeg fik mine egne hold turister. Det var en stor glæde for mig at kunne vise rundt og fortælle om mit hjemland og min kultur på de danske gæsters eget sprog.

De første knap 4 år af vores ægteskab tilbragte vi i Rusland. Vi arbejdede som rejseledere i sommerhalvåret, og i vinterhalvåret havde jeg tolkeopgaver for Danmarks Ambassade i Moskva og for Kulturstyrelsen. Så kom vores dejlige søn til verden, og vi begyndte at lede efter noget fast arbejde, hvor man ikke behøvede være bortrejst halvdelen af året. Det fandt vi i Danmark.

Eller rettere sagt; det var min mand, der fandt job. For da jeg jo kommer fra et ikke-EU-land, skulle jeg først søge opholdstilladelse. Det var i 2015, og dengang var der en ventetid på 5 måneder. I mellemtiden havde jeg ikke ret til at arbejde i Danmark.

Jeg fik min opholdstilladelse i sommeren 2015 og mødte op på det lokale jobcenter som en del af mit integrationsforløb.

Medarbejderne blev noget forbavsede. »Vi plejer ikke at gennemføre de her samtaler på dansk, så du må undskylde, hvis jeg får svært ved at omstille mig«, fik jeg at vide. »Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Jeg er ikke sikker på, at vi har nogen jobs at tilbyde sådan en som dig«.

Jeg sendte mit russiske eksamensbevis til Uddannelses- og Forskningsministeriet for at få det anerkendt i Danmark. Uden deres bedømmelse kunne det ikke bruges til noget. Mens jeg ventede på godkendelsen, tog jeg det sidste modul på sprogskolen og bestod studieprøven, som svarer til en studentereksamen i dansk.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderede, at min 5-årige universitetsuddannelse svarer til en dansk bacheloruddannelse samt bare 1 år af en dansk humanistisk kandidatuddannelse.

Pyt, tænkte jeg og søgte job som underviser i dansk af voksne udlændinge på et sprogcenter. På det tidspunkt havde jeg været i gang med jobsøgning i nogle måneder, men hidtil uden held.

Min udenlandske uddannelse og manglende joberfaring i Danmark så ikke ud til at imponere nogen.

Vores lille familie havde da levet af min mands indkomst alene i godt et år, og den økonomiske desperation var så småt ved at indfinde sig. Jeg sad hver dag i den nyindkøbte Ikea-sofa og sendte jobansøgninger af sted i en lind strøm. I første omgang kunne jeg ikke rigtig tro på det, da lederen af sprogcentret rent faktisk svarede mig.

Der var en midlertidig stilling som danskunderviser i en mindre by i Nordsjælland. Jeg kom til jobsamtale og blev vist rundt.

Jeg stod parat med alle de indlærte passager om mine stærke og svage sider og ventede på at blive spurgt om noget. »Kan du starte i næste uge?«, spurgte lederen som det eneste, da rundvisningen var overstået. De er åbenbart også desperate, tænkte jeg lettet og takkede ja.

Jeg havde ikke kørekort, så det tog mig 2½ time at komme på arbejde med offentlig transport – hver vej. Min mand byttede vagter på kryds og tværs, så han kunne hente og bringe vores søn i vuggestuen de dage, jeg ikke kunne.

Jeg tænkte, at der ikke var mange andre, der gad køre så langt for en midlertidig stilling. Men det var min chance, og jeg tog den. Endelig fik vi lidt mere luft i økonomien.

Jeg kom til at elske at undervise. Der var mange forskellige elever på mit første hold: flygtninge, familiesammenførte og østeuropæere i arbejde. De havde forskellige forudsætninger og behov, men det lykkedes os at skabe et læringsrum, hvor der var plads til alle.

Vi hyggede os, grinede sammen og lærte dansk. Jeg kom træt hjem, men glad og fuld af energi. Efter at min søn var lagt i seng, sad jeg ofte længe og lavede opgaver til kursisterne.

3 måneder efter blev jeg fastansat i en af sprogcentrets andre afdelinger. Transporttiden halveredes, arbejdsglæden voksede til himlen, vi købte en bil, og jeg tog kørekort.

Jeg holdt enormt meget af mine kursister og forsøgte at give dem så mange redskaber som muligt til at klare sig uden for sprogskolen med. Med tiden kunne jeg mærke, at de så mig som en rollemodel, og jeg ville ikke skuffe dem.

På det tidspunkt havde jeg boet i Danmark i over 2 år, men havde stadigvæk ikke rigtig nogen danske venner.

Jeg taler flydende dansk og kender en del til dansk kultur. Jeg har set ’Matador’ og læst Herman Bang og Helle Helle. Med tiden begyndte jeg at sætte mig ind i dansk politik, selv om jeg ingen stemmeret har.

Men af en eller anden grund var det dog svært, når jeg faldt i snak med mine kolleger. Det føltes tit, som om jeg stod foran en låst dør, som jeg ingen nøgle havde til.

Under de livlige samtaler på lærerværelset tav jeg ofte stille. Jeg forstod alt, hvad der blev sagt – om det nu var en diskussion om gode thairestauranter på Nørrebro, nostalgiske minder om en sjov sang fra 90’erne eller vittigheder om en dansk kendis – men jeg havde ofte ikke noget at tilføje.

Ét er at mestre et fremmedsprog, noget andet er at have en fælles kulturel referenceramme.

Den slags situationer fik mig ofte til at føle mig lidt ensom og udenfor, men mange troede vist bare, at jeg var sådan en stille pige, som havde det bedst med at sidde for sig selv.

I pauserne kiggede jeg tit på klokken og glædede mig til at komme tilbage til kursisterne. Jeg havde en underlig følelse af, at jeg havde mere til fælles med dem end med mine danske kolleger. Både mine kursister og jeg var fremmede, uanset hvor godt eller dårligt vi talte dansk.

»Du er fremmed«, sagde en stemme i mit hoved. »Du kan lige så godt vænne dig til det, for det kommer aldrig til at være anderledes«.

Jeg var fremmed, når jeg spiste varm mad til frokost, fordi det er det, jeg er vant til fra Rusland.