En god dag for spejderne og en dårlig dag for den israelske politiker Benny Gantz

Spejderne. For en uge siden kom det frem, at en såkaldt administrativ ændring hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ville betyde, at der fra 2020 skulle hyres en ekstern rådgiver – for cirka 5.000-10.000 kroner – som skulle udarbejde en plantegning, hvis man påtænkte at holde byfest, festival, markedsdag eller lignende med mere end 150 deltagere. Typisk arrangementer, som får hjælp fra spejdere og frivillige foreninger, som på den måde hiver lidt håndører hjem. Den indtjening bragte den nye bekendtgørelse i fare. Men nu kan de ånde lettet op ude i Foreningsdanmark. Boligminister Kaare Dybvad (S) har nemlig besluttet at undtage denne type arrangementer fra den nye bekendtgørelse. »Vi har reageret på de henvendelser, vi har fået fra hele landet, med folk, der siger, at den her lovgivning er tosset, så vi har besluttet os for at lave den om«, siger Dybvad til DR.