Partner i kooperativ virksomhed: Jeg kunne tjene langt mere i andre jobs, men ligeløn og demokrati frigiver meget mere kreativ nerve

»Vi er enormt ydmyge over for vores fælles projekt og det, vi hver især kan. Jeg har tidligere haft jobs, hvor feedbackkulturen var giftig, og hvor man brugte energi på at forholde sig til, hvad nabokollegaen lavede, i stedet for at have fokus på ens eget arbejde. Det er det farligste for virksomheder og organisationer. Og det har jeg aldrig oplevet hos os«, siger Maj Baltzarsen om sin arbejdsplads Analyse & Tal. I konsulentvirksomheden er kun også partner, da firmaet er et kooperativ, hvor de ansatte er medejere, og får det samme i løn.