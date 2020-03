Formand for Medierådet: Vi overlader vores børn alt for meget til sig selv, når vi bare beder dem om at slukke for skærmen

Børn og unge har brug for voksne, der interesserer sig for deres liv på nettet. Men frygt og skræmmebilleder står i vejen for den vigtige samtale, vi skal have med børn og unge om deres onlineliv, siger Medierådets formand, Stine Liv Johansen.