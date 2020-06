Mere borgerinddragelse, mindre populisme: Mette Frederiksens coronapolitik er et eksempel på, den type ledelse vi får mere af i fremtiden

Demokratisk politik er ved at antage nye former, og derfor ændres politikerrollen også. Mette Frederiksens håndtering af coronasituationen er ifølge demokratiforsker Eva Sørensen et glimrende eksempel på det, hun i sin nye bog kalder ’interaktiv politisk ledelse’. Og det kommer vi til at se meget mere af i fremtiden.