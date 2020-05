Ansatte i erhvervslivet og den offentlige sektor skal forstå den gensidige gavn, de har af hinandens arbejde

Blå bog

Tue Mantoni

Født 1975. Bestyrelsesformand i Lakrids by Bülow, Stine GOYA og Danish AM Hub. Også med i bestyrelsen hos Vækstfonden og Joe & The Juice. Han har været direktør for den engelske motorcykelfabrikant Triumph og efterfølgende administrerende direktør i Bang & Olufsen fra 2011-2016.