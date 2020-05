Loven vandt, og moralen tabte i skattesagen: Vi forbrugere har igen selvvalgt taget mundkurv på. Men den dårlige samvittighed skal være vores redning

Det var lige så rart at få lov at råbe sine forargelsens lunger ud på de sociale medier. Lige indtil nogen kom og fortalte os, at vi ikke forstod den rette sammenhæng. At vi ikke er skatte(ly)eksperter, og at hverken Lagkagehuset eller alle de andre på TV 2’s liste har gjort noget decideret ulovligt, skriver kunstner Signe Høirup Wille-Jørgensen i dette indlæg.