Professor i psykologi: Alle mennesker bliver afvist. Vi skal lære at leve med det

Det er blevet tabuiseret at blive afvist, og det er et problem, for vi bliver det alle sammen. Igen og igen. Og det er helt okay og ofte ganske givende, mener professor i psykologi Lene Tanggaard i en ny bog.

Robusthed har været omdiskuteret de seneste år. Arbejdsstyrken skal være mere robust. De studerende skal være mere robuste. Men i stedet for at gøre det til et individspørgsmål skal vi bygge mere robuste fællesskaber. Det skal vi gøre ved at vise hinanden nogle flere af alle vores afvisninger og fejl og fortælle om dem. For dem har alle i bagagen – også de succesfulde. Det understreger professor, forfatter og rektor Lene Tanggaard i bogen ’Det kreative nej – om at bruge afvisningen som drivkraft’, som netop er udkommet. Hun synes, afvisningen har fået et dårligere ry, end den fortjener.