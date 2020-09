Politikens MAD-chefredaktør: Din kotelet smager af brændt regnskov

For nylig skrev jeg med min tidligere bofælle i San Francisco. Jeg var netop vågnet til billeder af den ikoniske storby, der var pakket ind et gustent orange lys. Som om farven fra Golden Gate var blevet opløst og spredt ud over byen. »Det føles dommedagsagtigt«, skrev hun. Hun var på vej i seng, mens min dag først lige var begyndt.

Coronaen havde den dag sendt mig tilbage til hjemmekontoret, men fra mit køkkenvindue var der udsigt til blå himmel og et grønt træ, og jeg indså, hvor heldig jeg var.

Skovbrandene i Californien er langt voldsommere end tidligere, varmen har været ekstrem (49 grader er der blevet målt i LA), og eksperter er ikke i tvivl om, at klimaforandringerne så at sige puster til ilden. Derfor er det så ufatteligt deprimerende at bevæge blikket længere mod syd, hvor verdens største regnskov bliver brændt af i et helt utroligt omfang – nogle naturlige, men de fleste påsat med fuldt overlæg af Homo sapiens, Jordens mest veludviklede art.