Pensionister og cyklister: Drop forurenende 'been there, seen that'-flyrejser, og nyd istedet cykelturens møde med campingpladser, iskiosker og gode folk

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politiken burde skrive mere om cykel-, tog- og fodrejser i stedet for næsten udelukkende om rejser, der kræver lange flyture, som arrangører tjener en masse penge på, og hvor man bliver slæbt rundt til det, alle andre også vil se.

Lange flyture til destinationer på den anden side af jordkloden medvirker til CO 2 -udledningen. Bare i den menneskealder, vi har arbejdet, er baggrundsværdien for CO 2 i atmosfæren steget med mere end 20 pct. Det er meget på kort tid for en basal naturkonstant. Der er udbredt videnskabelig enighed om, at det hæver klodens temperatur med konsekvenser, vi sandsynligvis allerede nu kan se. Andre, herunder især fattige lande, bærer byrden af dette.

Det er måske ikke de mest overrendte steder, vi ser. Men der er mange skønne steder, som ikke er overrendt

Når man rejser langt væk i kort tid til et sted, hvor man ikke kender kulturen og ofte heller ikke sproget, ser man det, det er vedtaget, at man skal se. Sandsynligheden for at få en realistisk fornemmelse af kulturen er meget lille. Det bliver bare: Been there, seen that.

Vælger man en tur i sit eget eller et naboland, får man set noget andet, og sandsynligheden for at kunne fornemme stedet er meget større. Og oplevelser er jo noget, man har i sit hoved, ikke noget, man kan købe. I 2016 var vi på cykeltur i Jylland. Vi tog cyklerne med toget fra København til Thisted og cyklede derfra via Vang, Mors, Hvalpsund, Randers og Aarhus til Samsø.

Vejret var elendigt, så vi fik lejlighed til at bruge tre bed and breakfast-steder hos venlige mennesker i Vang, Elsø og Lovns. For de fleste københavnere må det være eksotiske steder. De sidste seks nætter frøs vi som små hunde i et telt på Randers City Camp, Blommehaven Camping ved Aarhus og naturlejrpladsen ved Onsbjerg Kirke på Samsø. Det gav os anledning til at møde hjælpsomme mennesker i Spejder Sport, da vi købte nye soveposer. Da vi var af sted i 2017, frøs vi ikke.

For ca. 15 år siden vedtog vi, at vi kun vil cykle i medvind på vore cykelferier. Vi kan ikke styre vejret, men vi kan styre den retning, vi cykler i, så det har givet os mange oplevelser i Danmark og Tyskland.

Det er billigt. Der er ingen arrangører, der tjener penge på os – vi bruger til gengæld en del undervejs. Hvis det er muligt, spiser vi på restaurant, lige fra gourmet til ishuse, men vi har også frysetørret proviant med, når vi ender langt fra alting.

Det er måske ikke de mest overrendte steder, vi ser. Men der er mange skønne steder, som ikke er overrendt.

Og så er dette indlæg ikke sponsoreret af hverken overnatningssteder eller Spejder Sport.