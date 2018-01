Forsvarsadvokat: Over 1.000 unge skal ikke have plettet deres straffeattest, fordi Facebook har forsømt deres ansvar

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Facebook har indgivet en politianmeldelse, der har bragt over 1.000 unge danske i fedtefadet, idet de har delt videoer på nettet, der indeholder børneporno.

Det er Facebook selv, der har stillet det redskab til rådighed, som har gjort det muligt for de unge at foretage den handling, der har bragt dem en sigtelse på halsen. Facebook har arbejdet for at opnå en stor trafik på deres tjenester, herunder også en mindre lødig trafik. Som udbyder har Facebook været bekendt med den aktivitet, de unge danskere har udøvet.

En person, der udlåner en pistol til en røver, bliver i Danmark straffet for medvirken. I det foreliggende tilfælde har Facebook medvirket til de unges spredning af den anførte børneporno. Det er dog ikke realistisk, at det vil lykkes dansk politi at få Facebook bragt til ansvar.

Facebook burde selv have ryddet op og undladt at medvirke til udbredelse af børneporno. I stedet går man forarget til politiet og skaber store problemer for over 1.000 unge danskere ved at melde dem til politiet. Det har intet med retfærdighed at gøre.

Dansk politi slår hælene sammen og hopper straks med på Facebooks projekt. Det er ikke nogen enkel og let sag at gennemføre 1.000 straffesager. En stor del af de unge vil være uskyldige, idet de blot har foretaget en deling eller videresendelse uden egentlig at gøre sig bekendt med, hvad det er, de har sendt videre.

Sådan er det ofte på de sociale medier, for det gælder ofte bare om at være med. I de tilfælde foreligger der ikke det nødvendige forsæt for at kunne straffe dem.

Politiet er klar over, at det ikke er et helt nemt sagskompleks. Jeg har i løbet af den seneste uge fået en del henvendelser fra unge mennesker, der er blevet indkaldt til afhøring.

Dansk politi bør komme ned på jorden i denne sag

Det kan ikke udelukkes, at politiet vil forsøge at skræmme de unge til tilståelse. Den rare politibetjent fortæller, at det er bare en lille sag, som det gælder om at få overstået. Sket er sket, og du skal videre i dit liv. Men hvis du ikke vil lytte til mit gode råd, bliver jeg desværre nødt til at beslaglægge din telefon.

Politiet vil tilsyneladende ikke på forhånd fortælle, hvad afhøringen går ud på. Og de fortæller slet ikke, at man ikke har pligt til at møde til en sådan afhøring (hvilket de dog heller ikke har pligt til at fortælle).

I en enkelt politikreds har jeg været ude for, at man ikke ville oplyse, hvad afhøringen drejede sig om. Man modsatte sig også, at den mindreårige kunne møde med en værge eller en advokat, hvilket man altid har ret til.

Det minder om politistatsmetoder, og da noget sådant ikke skal brede sig, har jeg klaget til Statsadvokaten i Viborg.

Dansk politi bør komme ned på jorden i denne sag. Over 1.000 unge danskere skal ikke have plettet deres straffeattest, fordi Facebook har forsømt deres ansvar. Sagen legitimerer ikke tvivlsomme politimetoder.