Rød sundhedsordfører: Vi skal ikke lytte til Philip Morris, de er stadig kræftens købmænd

Det er svært ikke at få tårer i øjnene, når man læser det indlæg, som kommunikationschefen for Philip Morris Danmark for nylig havde i Politiken. For ifølge tobakslobbyisten er der mange ting, han vil gøre for at hjælpe rygende danskere, så længe han bare ikke selv skal gå ned i løn på grund af dalende omsætning.

Han kan tilbyde potentielt mindre skadelige produkter, som hans firma også producerer. Bemærk det lille ord potentielt . Og husk så, hvordan tobaksindustrien i årtier benægtede, at cigaretter var sundhedsskadelige.

Det samme budskab leverede selvsamme lobbyist, da han for få dage siden havde inviteret sig selv ind i Folketingets Sundhedsudvalg, hvor jeg sidder for Socialdemokratiet. Her gentog han, at de nye cigaretter fra Philip Morris formentlig er mindre skadelige end traditionelle cigaretter.

Ville det ikke bare lokke flere børn og unge til at starte med at ryge i den tro, at nu var det ikke længere farligt

Der gik dog kun to dage, før den påstand blev underkendt af et ekspertpanel hos de amerikanske sundhedsmyndigheder. En flok enige eksperter mente ikke, at tobaksfirmaet kunne bevise, at deres nye produkter mindsker risikoen for tobaksrelaterede sygdomme.

Eller oversat til almindeligt dansk:

Nej, Philip Morris, jeres nye cigaretter giver præcis lige så meget brystkræft, lungekræft, kræft i mundhulen, kræft i tungen, kræft i svælget, kræft i strubehovedet, blodpropper, hjerneblødninger, rygerlunger, mavesår, grå stær, demens og spontane aborter som jeres almindelige cigaretter. For bare at nævne nogle af helbredsskaderne ved rygning, som Sundhedsstyrelsen oplister dem på sin hjemmeside.

Desværre var kommunikationschefen fra Philip Morris allerede gået ud ad døren i Folketingets Sundhedsudvalg, da den nyhed kom frem. Men forinden havde han dog fået et andet spørgsmål, som også udstillede hans hykleri med at ville hjælpe rygere.

Spørgsmålet var: Hvilket signal vil det sende til vores børn og unge, hvis vi tager tobaksindustriens ord for gode varer og fortæller dem, at her er en ny type cigaretter, som er mindre skadelige end de gamle?

Ville det ikke bare lokke flere børn og unge til at starte med at ryge i den tro, at nu var det ikke længere farligt?

Her blev tobakslobbyisten svar skyldig. Og det kan jeg godt forstå. For sandheden er, at det ville være et helt forfærdeligt signal. For mens antallet af rygere i Danmark generelt ligger stabilt, selv om vi rigtig gerne så, at det faldt, så er der en stigende tendens til, at børn og unge begynder at ryge.

Faktisk begynder40 børn og unge under 18 år hver dag at ryge. Og 44.000 af de børn og unge, der i dag er under 18 år, kommer til at dø af rygning, hvis vi ikke gør noget politisk.

Derfor skal vi ikke lytte til Philip Morris eller andre af kræftens købmænd, men i stedet handle på Christiansborg ved at indføre neutrale cigaretpakker, tobak under disken og slå hårdt ned på de butikker og kiosker, der uden skrupler sælger cigaretter til mindreårige. For vi har et fælles ansvar for, at vores børn og unge aldrig tænder deres første cigaret og pådrager sig en dødelig afhængighed.