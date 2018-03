Merete Riisager: Alt for mange børn og unge fravælger naturfagene – det vil jeg lave om på

Jeg tror, at det med at skabe sammenhæng på langs og have et vedvarende fokus på at styrke den naturvidenskabelige undervisning, er vejen frem. Og så er detvigtigt, at vi ikke skøjter hen over overfladen og blot jager wow-effekten. Det er sjovt at se en slange æde en mus eller lave et forsøg med væsker i alle regnbuens farver. Men det er jo mest underholdning.

Vi skal ned under overfladen. Vi skal gå fra wow til hverdag. Børnene skal vide, hvad der sker, når musen ligger inde i slangens mave. Og de skal forstå, hvorfor væsker kan ændre form og farve, når de blandes. Det er den dybe forståelse af fagene, som vi skal have fat i – og bringe videre.

Vi skal sælge naturvidenskaben på, at den beriger ens liv, og at det giver mening at have viden om evolution, partikler, økosystemer og jordkloden og dens klima. Naturvidenskaben bringer os til at forstå os selv og den verden, der omgiver os.

Jeg er også overbevist om, at sådan et mere sammenhængende og målrettet fokus på naturfagene vil betyde, at flere unge vælger at gå den vej, når de skal vælge uddannelse

Noget, der er helt afgørende for at skabe og bevare en interesse for naturvidenskab, er at starte, mens børnene er små. Små børn er nysgerrige og videbegærlige. Når vi starter tidligt, giver det et fantastisk udgangspunkt at bygge oven på og langsomt øge sværhedsgraden og kompleksiteten.

Små børn er jo som svampe. De suger til sig. Og den sugeevne skal vi altså udnytte, helt fra de små drenge og piger starter i skolen. For man kan jo næsten se, hvordan al den nye viden kværner i de små hjerner – og det nysgerrige blik hungrer efter mere.

Det er et helt enestående udgangspunkt for at undervise i naturfagene. Og den begejstring for det naturvidenskabelige, som mange små børn har – den skal vi fastholde og tage med op igennem uddannelsessystemet. Vi skal have tydelige byggesten i undervisningen og klar progression, så der er et sammenhængende forløb helt fra indskolingen til overgangen til ungdomsuddannelserne og videre frem.