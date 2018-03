Lektor: Socialdemokratiet må tage et opgør med det mørke kapitel fra 2013

Krisetegn er der nok af, og Socialdemokratiet har et kæmpe ansvar for at rette op på folkeskolen.

Herfra skal rådet lyde, at Socialdemokratiet hurtigst muligt medvirker til, at lærerne får en arbejdstidsaftale. Og hvad folkeskolereformen angår, bør skolerne have mulighed for selv at rulle de initiativer fra reformen tilbage, som ikke fungerer ude i virkeligheden. Der er inspiration at hente fra Finland, hvor man har en meget enkel tilgang til det at drive skole.

Det nytter ikke, at Socialdemokratiet bliver ved med at fedtspille og håbe på, at alting bare bliver bedre.

Børnene og folkeskolen fortjener bedre.