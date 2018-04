Folketingskandidat: Luk moderniserings-styrelsen, og afliv Corydon-doktrinen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Tænk, hvis vi målte vores velfærd i glæden og tilfredsheden blandt vores ældre. I vores børns trivsel i daginstitutioner og skoler eller i vores evne til at bryde de negative sociale mønstre og gøre en forskel for de socialt udsatte.

Tænk, hvis vi i sundhedsvæsenet gik mere op i at forhindre genindlæggelser end i at udskrive patienten hurtigst muligt. Tænk, hvis vi gav medarbejderne tid til omsorg og den rette behandling. Og måske vigtigst af alt: Tænk, hvis vi for alvor fik gang i forebyggelsen af de folkesygdomme, der ødelægger menneskeliv.

Virkeligheden er ofte langt mere kompliceret end den, der passer ind i rækker og kolonner

Det danske velfærdssamfund er beviset på, at det kan betale sig at investere i hinanden, løfte centrale samfundsopgaver kollektivt og gennem fællesskabets institutioner sørge for at give alle en chance i tilværelsen. Det er den samfundskontrakt, vi er ved at miste, og som Corydon-doktrinen desværre har sat turbo på, fordi den alene forholder sig til den offentlige velfærd som en udgift for samfundet.

Hvis Stauning, Krag og Nyrup havde betragtet enhver velfærdsinvestering som en udgift, havde vi aldrig set skyggen af det socialdemokratiske velfærdssamfund.

Når ophavsmanden bag Moderniseringsstyrelsen i et interview med DR forklarer, at »det handler om et velfærdssamfund, der ikke klatter med fællesskabets midler«, så lyder det jo i udgangspunktet rimeligt nok. Men bag formuleringen gemmer sig det forfejlede og borgerlige synspunkt, at velfærd er udgifter, der skal begrænses. Corydon selv nævner da også, at »det var for at varetage borgernes interesser og få så meget for skattekronerne som muligt«.

Den udtalelse minder frygteligt meget om Lars Løkkes citat fra Venstres landsmøde i 2012, hvor han slog et slag for at få velfærdssamfundet til »at køre lidt længere på literen«. Det var i debatten om nulvækst, som Corydon var imod, men selv gennemførte i sin tid som finansminister.

Men hverken Løkkes synspunkt eller Corydons doktrin har noget som helst at gøre med skatteborgernes interesser. Danmark har da aldrig været en discountnation. Jovist vil vi gerne gøre det billigt, men det skal også være godt. Og her hopper kæden af for Corydon og hans ønske om at kere sig om skatteborgerne.

I Danmark – modsat mange andre velfærdssamfund i verden – er der ikke den store modsætning mellem dem, der betaler for velfærden, og dem, der nyder godt af den

For i Danmark – modsat mange andre velfærdssamfund i verden – er der ikke den store modsætning mellem dem, der betaler for velfærden, og dem, der nyder godt af den. Spørger man danskerne, er de faktisk mere optaget af, at kvaliteten i velfærden stiger, end at der frigøres midler til at gøre den offentlige sektor mindre.

I et land som Danmark, hvor vi politisk har besluttet, at vi ikke vil have private selskaber til at profitere på pasning af vores børn, vores sygdomme eller omsorgen for vores ældre, er en stor del af befolkningen ansat i den offentlige sektor med gode løn- og arbejdsvilkår.

Hvis det skal være attraktivt for folk at passe vores børn eller tage sig af vores gamle mor på alderdomshjemmet, må vi også betale dem en ordentlig løn. Og vi ved, at dygtige medarbejdere, der trives i jobbet, gør et bedre arbejde.

Men det er ikke kun det snævre udgiftsfokus bag Corydon-doktrinen, der er med til at udhule velfærden. Også den kategoriske afvisning af fagpersonalets professionelle vurderinger er med til at suge al begavelse ud af velfærdssamfundets daglige beslutninger. Kontrolrapporter, regneark og økonomiske modeller trumfer fagpersonalets sunde fornuft.

Virkeligheden er ofte langt mere kompliceret end den, der passer ind i rækker og kolonner. Velfærden kan aldrig blive en metervare, for vi mennesker er forskellige. Som politisk projekt er Corydon-doktrinen tandløs. Den egner sig bedst som førsteårspensum på Handelshøjskolen blandt kommende revisorer og bogholderaspiranter. Enhver regering har til opgave at få udgifter og indtægter til at stemme. Det er der intet nyt i, men som politiks projekt repræsenterer det intet højere formål.