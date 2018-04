Landmænd, plastindustrien og miljøaktivister: Danmark bør gå forrest i kampen mod plastik i havet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Plastik kan bruges til uendeligt meget nyttigt. Men de næste ti år forventes forureningen med plastik i verdenshavene at blive fordoblet til svimlende 20-25 millioner tons om året. Vi må og skal anvende det mere bæredygtigt! Derfor støtter et enigt dansk Folketing op om at få en fælles plastikstrategi i EU. Næste skridt er en national plasthandlingsplan.

Miljøpolitik er ofte en slagmark med lige så mange holdninger som interesser, men når det kommer til plastik i naturen, er enigheden stor. Ingen vil have plastik hverken i havet, i skoven eller på markerne. Derfor opfordrer vi alle Folketingets partier til at støtte op om en handlingsplan med ambitioner. En handlingsplan, der vil gavne vores fælles miljø og samtidig sætte fart i den teknologiske udvikling. Som med vindmøller kan Danmark også blive et foregangsland, når det kommer til håndtering, genanvendelse og nyudvikling af plastik.

Det meste af den plastik, der i dag driver rundt i verdenshavene i store ’plastik-supper’, vil nok aldrig blive fjernet, men fragmenteres, synke til bunds eller ophobes i fødekæderne. Plastiksuppernes vækst skal derfor stoppes på land, kilde for kilde. Også helt ind i vores egne fjorde er plastik et problem.

En analyse foretaget sidste år viser, at tæt på kysten udgør plastik op til 10 procent af den samlede miljøpåvirkning – enkelte steder helt op til 20 procent. Konsekvensen kan være, at vi får svært ved at leve op til kravene i EU’s vandrammedirektiv.

Der bliver i disse år brugt millioner på indsatser, der skal reducere landbrugets kvælstofudledning. Men hvis ikke der sættes ind fra flere sider, risikerer vi at stå i en situation, hvor kvælstofindsatser ikke er nok, fordi andre faktorer, som mikroplastik, står i vejen for at opnå miljømæssige forbedringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at hovedkilderne til mikroplastik i Danmark er slitage af bildæk, maling, sko, vejstriber og tøj. Noget plastik ender i renseanlæg, der fanger det meste af de større mikroplastfraktioner i slammet, hvoraf en del spredes på marker som biogødning.

Men vi ved ikke, om plastikken kan fortsætte videre ud i vandmiljøet. Målinger ved åudløb i Roskilde Fjord kan tyde på det. Desuden ved man meget lidt om, hvad der sker med de mindste stykker mikroplast i renseanlægget. Landbruget bidrager meget gerne til den cirkulære økonomi ved at genbruge værdifulde næringsstoffer, men det skal kunne gøres uden risiko for miljøet. Vi mener derfor, at der både skal satses på at minimere kilderne til mikroplastik og på at udvikle teknologier, der kan opfange dét, der alligevel når frem til renseanlæggene.

Miljøstyrelsen er på vej med grænseværdier for plastik i bioaffald. Målet bør være en vidensbaseret regulering af kilderne til plastikforurening, så vi fortsat trygt kan genanvende organiske ressourcer og recirkulere de værdifulde næringsstoffer.

I Danmark samarbejder brancheorganisationer og ngo’er for at finde løsninger. Det omfatter projekter, hvor borgere er med til at forebygge plastikforurening, og der er udviklet en app, ’Beat the Microbead’, der sladrer om mikroplastik i kosmetik og plejeprodukter.

Vi opfordrer i forlængelse af det samarbejde politikerne til at forbyde mikroplastik i de produkter. Plastindustrien har i en dansk sammenhæng iværksat et internationalt miljøinitiativ, hvor plastvirksomheder forpligter sig til at arbejde målrettet for at undgå spild af plastikråvarer under transport og håndtering.

Kilderne til plastikforurening skal identificeres, vi skal have mere viden om effekterne, og der skal fokus på løsninger. Vi foreslår derfor, at der oprettes et dansk videnscenter for plast og miljø, som kan samle forskning og innovation, både i Danmark og internationalt. For vi vil have Danmark i førertrøjen.