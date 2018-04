David Trads: Kulturministeren fejlede selv som mediechef, og nu vil hun regulere medierne ned til mindste detalje

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Man må anerkende, at kulturminister Mette Bock kan sine punchlines – for medierne skal have ’hånden på kogepladen’ og stå på ’en brændende platform’, så de kan lære at ’gentænke sig selv’.

I ministerens banale managementlingo er færre penge til at producere indhold således den lige vej til bedre indhold – og derfor svinger hun øksen ud over public service:

Haps, 20 procent væk fra DR’s budget! Haps, 40 procent af TV 2 skal sælges! Haps, 33 procent spares bort fra Radio24syv! Haps, 10 procent af pengene til TV 2’s regioner inddrages! Haps, et ukendt antal millioner kroner fjernes fra de landsdækkende dagblade! Haps, bort med to af DR’s tv-kanaler!

Jo, jo, der kan spares på hestetransporter, mangfoldighedskonsulenter og den slags, men langt hovedparten af besparelsen vil gå ud over indhold

Bock kalder dens slags for ’fokusering’ og en måde at ’skubbe til udviklingen på’, så ’medierne kan blive styrket’. Kulturministeren lyder som en af de selvhjælpsguruer, hvis populærvidenskabelige bøger man kan købe i lufthavne – for selvfølgelig får vi ikke bedre indhold af at bruge færre penge på indholdet. Vi får efter alt at dømme ringere indhold – for den ideologiske rundbarbering, som regeringen lægger op til, vil koste demokratiet dyrt.

I en tid, hvor den demokratiske samtale trues af skruppelløse, profithungrende og skatteunddragende internationale virksomheder som Facebook og Google, som asocialt bidrager til at sprede fake news, er der behov for stærke danske medier. Ikke til svækkede medier, der alle – offentlige som private – nu skal bruge endnu mere tid på at få økonomien til at slå til. Det forslag til nyt medieforlig, som nu er fremlagt, vil ikke styrke, men svække dansk presse.

Alle ved, at danske medier er hårdt presset. De fleste anerkender, at pressen udgør den fjerde magt i samfundet – efter den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Stærke medier, der har en tilstrækkelig stor redaktion, er dem, der kaster lys på det mørke, som magthavere ofte forsøger at gemme forkerte beslutninger i. Det sker hver eneste dag – i denne avis og i andre nationale, regionale og lokale medier. Det er forudsætningen for et stærkt folkestyre.

Jeg har selv været mediechef i mange år, og jeg ved derfor, at man selvsagt godt kan spare store beløb. Selvfølgelig kan man det. Men – lige så selvfølgeligt – så går det naturligvis ud over kvaliteten. Selv om Bock hele tiden siger, at færre penge ikke nødvendigvis fører til et ringere produkt, hvilket helt principielt kan være sandt, er så store besparelser, som hun nu lægger op til, et hårdt anslag mod kvaliteten. Lad mig komme med nogle eksempler:

I dag modtager to nationale dagblade, Kristeligt Dagblad og Information, særligt store statstilskud på henholdsvis 29 og 25,5 millioner kroner. De beløb, antyder ministeren, skal i stedet flyttes til lokale og regionale medier. Selv få millioner kroner i nedsat støtte vil true de to avisers eksistens og – det tror jeg, de fleste er enige om – dermed svække pluralismen i den danske debat.

Danmarks Radio modtager i dag 3,7 milliarder kroner årligt, men det tal ryger nu ned på godt 3 milliarder kroner. Jo, jo, der kan spares på hestetransporter, mangfoldighedskonsulenter og den slags, men langt hovedparten af besparelsen vil gå ud over indhold. Det kan være, at der fremover ikke bliver råd til ’Historien om Danmark’, ’Liberty’ eller en korrespondent i Afrika, Asien eller Latinamerika. Det vil selvsagt også svække mangfoldigheden.

Radio24syv, som får 97 millioner kroner om året, skal have fjernet godt 32 millioner kroner. Der ruttes virkelig ikke med pengene på den station (det ved jeg, for jeg er selv freelancetilknyttet for et lavt honorar). Det er alligevel lykkedes stationen at skabe en succes med helt nye programmer som ’Den Korte Radioavis’, ’Millionærklubben’ og en prisbelønnet morgenflade, som er et ægte alternativ til DR. Dramatisk færre penge vil svække pluralismen.

Man kan hoppe og danse og råbe og skrige og fremsige det ene management-slogan efter det andet, men man kan ikke komme uden om, at så massive besparelser, som Mette Bock nu ønsker, naturligvis vil give os et dårligere danskproduceret indhold i danske aviser, tv, radio og på digitale platforme.