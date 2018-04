Surt opstød fra far: »Folk reagerer, som om det er mig, der er noget galt med, når jeg pointerer, at det er skofrit område«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Fisketorvet. Københavns church of consumption. Hvor de mosaiske lysspil er dansende farver fra mobilernes Facebook, Instagram, Snapchat, og hvad der nu ellers bedøver folket i disse tider. Her er der plads til alle, for alle er forbrugere og er rejst mod dette shopping-Mekka med samme formål, hvor end de måtte komme fra.

Jeg har selv taget turen fra Sydhavnen for at købe strenge til min ostehøvl. Jeg har min femårige søn med, og som altid skal vi forbi legepladsen og brænde lidt energi af. Han elsker det sted. Mit forhold til det er ambivalent.

For i denne lille smeltedigel bliver kultur, miljø, etnicitet, økonomi og andre parametre, der kunne have indflydelse på normer, opløst i ligegyldigheden mod den eneste regel, som faktisk står printet adskillige steder på området: INGEN SKO PÅ LEGEPLADSEN!

Det er svært at forstå, hvordan en så simpel regel kan være så svær at overholde. Og folk reagerer, som om det er mig, der er noget galt med, når jeg pointerer, at det er skofrit område, som om jeg var en eller anden selvbestaltet legetøjspolitibetjent, der er ude på at ødelægge alles dejlige dag med mine sindssyge krav om klinisk hygiejne.

Jeg ved ikke, om det bare er mennesker med børn, der er underlagt den her tendentiøse selvretfærdighed, eller om det er en verdensomspændende epidemisk ego-patologi, men noget kunne tyde på det første, da den eneste fællesnævner for disse autonome er, at de er forældre.

Nu skal jeg selvfølgelig huske at nævne, at det ikke er alle, der føler sig for gode til undlade at slæbe lort ind i børnenes frirum, men jeg har endnu aldrig oplevet, at der ikke har siddet minimum én med skoene plantet på det blå skumunderlag, når jeg har sluppet mit afkom løs i det maritime legeland.

Jeg kunne begynde den her lange smøre om, hvordan forældre sætter deres familie før alt andet, fordi ingen rigtig ved, hvad sand ja nærmest kierkegaardsk kærlighed er, før man har skabt et liv, der er mere værd end ens eget, og at denne åbenbaring har påvirket deres sociale dømmekraft og skabt en desillusioneret selvophøjelse, hvor de kan retfærdiggøre at være en kæmpe douchebag, eller hvordan en noget så almengyldig og universel normativ pli burde være, ikke kun indlysende, men også fuldstændig ubestridelig, når det kommer til små børns indendørs legepladser især for forældre, men det vil jeg ikke.

I stedet vil jeg fokusere på den fornøjelse, det er at kunne slippe min knægt løs på en fin legeplads, efter at jeg har travet rundt i timevis i diverse butikker for at handle alle mulige ting jeg ikke har brug for, så jeg kan sætte mig et øjeblik og spille lidt Candycrush og tjekke op på Facebook, Instagram, Snapchat og alle de andre ting, som giver min hjerne en lille pause i hverdagen.